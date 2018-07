Andrea Roncato e Stefano Reali professori per la masterclass estiva dell’accademia Tuscia Arts Academy

NewTuscia – VITERBO – L’Accademia “Tuscia Arts Academy” muove i primi passi; in attesa di iniziare il normale svolgimento delle lezioni annuali per l’anno accademico 2018-2019 che vedranno anche la docenza cadenzata di personaggi famosi del cinema e teatro, si presenta a tutti gli aspiranti attori, artisti o semplicemente a tutti coloro che vorranno poter usufruire di una formazione accademica unica e garantita da nomi prestigiosi ed eccellenze del panorama internazionale, italiano e della nostra zona. Giovedì 2, Venerdì 3 e Sabato 4 Agosto si terrà presso la Sala Gatti, in pieno centro storico, uno specialissimo ed unico stage formativo a 360 gradi, che spazierà dal canto, alla recitazione, al ballo, alla respirazione, al teatro, alla dizione perfetta, al rilassamento ed infine, due enormi perle che coroneranno questa “Master Class” a cinque stelle rappresentate dall’attore Andrea Roncato e dal regista Stefano Reali che terranno due esclusive lezioni della durata appunto di tre ore cadauna.

Ogni sessione, a partire da Giovedì 2 Agosto, avrà la durata di 3 ore, alternando i vari insegnamenti per dare modo a tutti di poterne usufruire di una o più lezioni senza subire particolari stress.

Le iscrizioni sono chiaramente a numero chiuso e vanno prenotate entro e non oltre il 31 Luglio 2018. Info, iscrizioni e orari delle lezioni al numero 3932691962.