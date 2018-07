Sarà ancora Stella Azzurra-Ortoetruria anche nella prossima stagione. Altre importanti collaborazioni

NewTuscia – VITERBO – Sarà ancora una Stella Azzurra targata Ortoetruria quella che disputerà la prossima stagione agonistica del campionato C GOLD di pallacanestro. Continua quindi la collaborazione tra la società guidata da Riccardo Papi e la squadra viterbese che porterà anche quest’anno sulle proprie maglie il logo dell’azienda di Carbognano, tra le più qualificate nel settore dei prodotti alimentari, conservati sott’olio e al naturale. “Quello dello scorso anno è stato un gran campionato per la Stella – dichiara Papi. Da imprenditore e uomo di sport, ho apprezzato la qualità della società viterbese e la passione che guida una società che ha riportato il basket di livello a Viterbo. Ho seguito con partecipazione il campionato disputato lo scorso anno e l’essere insieme anche in questa stagione per regalare ai tifosi biancostellati grandi soddisfazioni è stata una decisione convinta ed immediata”.

“Ringraziamo Riccardo Papi e l’Ortoetruria per il supporto che continuerà a darci nel prossimo difficile impegno – dichiara Giorgio Ricci — presidente della Stella Azzurra. Una collaborazione di grande livello, che ci ha permesso lo scorso anno di fare ottime cose che vogliamo ripetere anche nel 2018/2019”.

Ma oltre ad Ortoetruria sulle sopramaglie della società viterbese quest’anno altre notevoli presenze. Quattro i sub main sponsor: torna infatti “WeCom”, società specializzata in consulenza tecnologica e applicativa, che si unisce anche a “R&M” e“KYO” che si occupano di movimentazione, logistica di magazzino e pulizia industriale, operado inoltre nel noleggio di carrelli elevatori e macchinari. Confermata la presenza del Gruppo Iacomini attivo nella vendita di elettrodomestici. E poi una nuova ed importante novità. A fianco della Stella anche la prestigiosa presenza di una nota ed apprezzata azienda locale: la “Dolce Tuscia”, con sede in Capranica, leader nella pasticceria di alta qualità italiana.