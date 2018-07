Sanità, Regione Lazio: “Raggiunta quota 290mila accessi per ambulatori nel weekend e festivi

NewTuscia – ROMA – I cittadini del Lazio dimostrano di gradire e utilizzare con regolarità i nuovi servizi di continuità assistenziale territoriale. Hanno infatti raggiunto la quota dei 290 mila accessi complessivi i nuovi Ambufest, gli ambulatori di cure primarie aperti nel weekend e nei festivi e prefestivi (con servizio attivo dalle ore 10 alle ore 19). I 31 nuovi Ambulatori di cure primarie aperti nei weekend insieme alle nuove Case della Salute rappresentano una piccola rivoluzione nella rete si assistenza territoriale del Lazio. Una rete completamente nuova che potenzia la sanità territoriale e che ha incontrato, come dicono i numeri, il forte gradimento della popolazione. Il circuito assicura la continuità assistenziale per 365 giorni l’anno a Roma e nelle province. Negli Ambufest aperti grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale, i cittadini possono fare una visita, ma anche richiedere certificati e prenotare le prestazioni urgenti. E, novità dell’ultimo mese, grazie all’accordo con i pediatri di libera scelta, anche fare una visita pediatrica in cinque ambulatori di continuità assistenziale a Roma e uno a Rieti, ma a breve il servizio pediatrico sarà attivo in ogni provincia.

“Abbiamo avviato una vera rivoluzione della Rete di assistenza aprendo gli ambulatori di continuità assistenziale dei medici di medicina generale nel weekend e nei giorni festivi e poi con l’accordo con i pediatri”, commenta l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Stiamo creando una Rete territoriale nuova che prima non esisteva, per i cittadini e i più deboli per far sentire loro che il sistema sanitario regionale è presente e vicino alle loro esigenze. – continua D’Amato – Avere un medico o un pediatra il sabato o la domenica e nei giorni festivi nell’ambulatorio da un senso di sicurezza e aumenta la qualità delle cure”.

Nello specifico il Poliambulatorio di via Lampedusa (Asl Roma 1) ha avuto 20.947 accessi, mentre la Casa della Salute sul Lungomare P.Toscanelli a Ostia (Asl Roma 3) 20.671 segue il Poliambulatorio Nuovo Regina Margherita con 18.333 (Asl Roma 1). Anche nelle provincie si sono registrati numerosi accessi, a Latina nel poliambulatorio di via Cesare Battisti sono stati 13.563, a Viterbo presso la Cittadella della Salute sono stati 7.568 e a Rieti presso l’Ambulatorio di viale Matteucci sono stati 4.813. Nella provincia di Frosinone gli Ambufest di Cassino, Sora e Frosinone hanno totalizzato 16.201 accessi totali.