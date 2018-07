San Gemini: il paese cardioprotetto lancia il progetto ambulanza

NewTuscia – SAN GEMINI – Il 24 Luglio a San Gemini arriva l’evento organizzato dalla Croce Rossa per la raccolta fondi da destinare all’acquisto di una nuova ambulanza.

Un appuntamento importante per gli organizzatori della serata e per la comunità tutta; una cena al Campo della Giostra per passare una serata in compagnia e unire il divertimento all’utilità sociale. Un impegno a tutto campo che già lo scorso anno ha visto l’associazione protagonista nel progetto “San Gemini città cardio protetta”, con la collaborazione di tutto il paese, comprese le scuole.

Il gruppo di San Gemini è un gruppo di volontari e di ragazzi vitale e in piena espansione che opera in vari settori, da quello sanitario a quello sociale.

L’evento avra’ inizio alle 19 e 30 con degustazioni gastronomiche, musica e animazioni anche per i più piccoli. Antipasto, primo, secondo, dolce e bevande per donare 15€ alla Croce Rossa e contribuire al progetto ambulanza!