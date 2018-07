Quartiere S. Barbara: sopralluogo Casaletto Padreterno (Strada Capretta)

NewTuscia – VITERBO – che, oggi si è svolto incontro e sopralluogo situazione Casaletto del Padreterno (Edicola della Madonnina) su Strada Capretta. Gruppo Quartiere S. Barbara, Assessore Lavori Pubblici Laura Allegrini, Assessore Polizia Locale Claudia Nunzi, Dirigente comunale e Polizia locale.

Nell’incontro si è evidenziato il pessimo stato attuale nel suo complesso del monumento a rischio crollo, nello specifico cedimenti dal tetto e vistose crepe laterali. La ridottissima vicinanza dalla sede stradale ha evidenziato distaccamento di parti importanti della costruzione causati da urti veicoli in transito. Si sono valutati accorgimenti per salvaguardarne la struttura sia per la sicurezza cittadina, sia per il suo alto valore storico, religioso e culturale ed essendo l’unico monumento esistente del quartiere.

Da analisi con supporto di mappa catastale, il manufatto risulta essere di proprietà privata. Si procederà in tal caso a contattare il proprietario con ordinanza comunale Nel frattempo visto il restringimento, valutazione di un allargamento stradale parte opposta.

Gruppo quartiere Santa barbara Viterbo