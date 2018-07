Polizia stradale di Viterbo: controlli amministrativi

NewTuscia – VITERBO – La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, unitamente al personale dei Distaccamenti di Monterosi e di Tarquinia, si occupa con assiduità delle attività di controllo di tipo amministrativo presso le officine meccaniche, le concessionarie auto, le carrozzerie, gli autodemolitori, i gommisti ed i rivenditori di pezzi di ricambio per autovetture e camion della provincia.

Si tratta di una serie puntuale e meticolosa di accertamenti che spaziano da quelli amministrativi a quelli tecnici e specialistici, per arrivare a sanzioni anche di tipo penale. Il rispetto delle normative legate allo smaltimento dei rifiuti (si pensi, ad esempio, agli olii esausti di un’officina o alle batterie deteriorate e non più funzionanti di un elettrauto oppure alle acque reflue delle autocarrozzerie nelle quali si effettua la verniciatura dei veicoli), ma anche la regolare acquisizione delle autorizzazioni e delle licenze, sono le principali verifiche che gli agenti della Polstrada effettuano nell’ambito di tali attività commerciali.

Nel mese di giugno, gli operatori della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale hanno posto in essere diversi controlli amministrativi specialistici che hanno interessato 4 meccatronici (nuova figura professionale nata, per legge, dalla fusione delle attività di autofficina meccanica ed elettrauto) e 1 gommista nelle località di Tarquinia, Vetralla, Ronciglione e Viterbo, svolgendo accertamenti tecnici su un totale di 14 autoveicoli e su 6 persone titolari o consegnatari delle attività commerciali, nonché su 2 società, non riscontrando alcuna irregolarità.

I controlli e le verifiche proseguiranno in maniera costante e sistematica, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente ed assicurando, nel contempo, una leale concorrenza commerciale.