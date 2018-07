Massimo Pelosi (Legacoop Lazio): “Per il Consiglio regionale del Lazio la partecipazione è un optional”

NewTuscia – La Giunta regionale ha approvato la settimana scorsa la proposta di legge “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” che è stata trasmessa al consiglio per l’esame e il varo definitivo.

Lunedì inizia l’esame del documento in ben 5 commissioni consiliari con l’obiettivo di approvare la proposta entro la pausa estiva.

Considero il documento approvato il più importante atto della Regione Lazio degli ultimi anni per lo sviluppo economico della nostra regione. In una stringata nota stampa la stessa regione cita testualmente: “Si tratta di modifiche a norme regionali che toccano ambiti strategici per lo sviluppo della regione, dall’agricoltura alla tutela del territorio, dalla salute al lavoro alla cultura semplificando anche le norme attuali in materia di commercio e attività produttive”

Ebbene un documento così importante non vedrà la condivisione dei cittadini e neanche delle associazioni di categoria e di settore. La Regione Lazio già con l’approvazione del bilancio era andata in silenzio e senza il confronto.

Questo atteggiamento è gravissimo perché taglia fuori da una discussione trasparente tutto il mondo produttivo ed i cittadini e da spazio a spinte individualistiche e lobbistiche .

La norma interviene sulle aree protette, i danni da fauna selvatica, amplia a 400 mq i negozi di vicinato, interviene sulle autorizzazioni delle medie superfici commerciali, fornisce indirizzi sulle politiche di internazionalizzazione della regione. Modifica in modo sostanziale la normativa sugli agriturismi e molto molto altro ancora.

Ebbene tutto questo viene fatto con una discussione frettolosa e tutta interna al consiglio regionale. Mi verrebbe da dire che un consiglio regionale che riesce a tirar fuori non più di 4-5 leggi regionali all’anno di punto in bianco vuole recuperare.

Speriamo che ci sia un ravvedimento soprattutto per il futuro. Il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei cittadini organizzati è un valore aggiunto che la classe politica e le istituzioni dovrebbero cercare con lo scopo di avere un aiuto nel prendere le decisioni. Il consiglio regionale e la Regione devono attivare tavoli di partenariato, chiamare i portatori di interesse in audizione sui temi più importanti e questo non è certo un modo per rallentare le decisioni ma per accrescerli di contributi.

La partenza dei lavori di questo consiglio non avviene sotto buoni auspici speriamo che tutte le forze politiche si ravvedano e chiedano aiuto alla società civile soprattutto quando le scelte da fare sono importanti per loro e per l’economia regionale.

Massimo Pelosi

Legacoop Lazio, distretto Lazio Nord