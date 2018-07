M5S Viterbo: Una finestra per S. Rosa

NewTuscia – VITERBO – Il trasporto della macchina di S. Rosa si sa per Viterbo, è un evento seguitissimo che si ripete puntualmente ogni anno il 3 settembre; e ogni anno in prossimità di tale manifestazione si riaccendono oltre che le passioni, anche le polemiche per chi riesce ad accaparrarsi un posto in prima fila o di privilegio perché magari ha qualche conoscenza e riesce a godersi lo spettacolo dagli uffici del comune o da qualche altro luogo pubblico.

Come ogni anno ai gruppi consiliari del comune, è consentito far accedere presso i propri uffici due persone, che possano assistere al passaggio della macchina dalle finestre che si affacciano su piazza del plebiscito.

Noi vogliamo che i fortunati non fossero sempre gli “amici degli amici” ma comuni cittadini; per questo motivo abbiamo deciso anche quest’anno di iniziare a raccogliere attraverso i social network, ma anche ai banchetti in piazza i nominativi di coloro che avrebbero piacere di sfruttare questa opportunità e di procedere poi all’assegnazione dei due posti tramite sorteggio. Le adesioni saranno raccolte fino al 26 di agosto per poi procedere all’aggiudicazione che sarà comunicata direttamente agli interessati.

Invitiamo tutti i cittadini che vogliono partecipare, ad andare sulla nostra pagina facebook, sul nostro sito (Clicca qui per accedere al form: http://viterbo5stelle.it/modulo-di-iscrizione-finestre-per-santa-rosa/ ) o a venire ad una delle nostre riunioni per iscriversi e magari chissà, riuscire a vedere la Macchina di Santa Rosa da un punto riservato solo ai soliti privilegiati.

MoVimento 5 Stelle Viterbo