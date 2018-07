Civita Castellana, martedì 24 luglio parte la stagione sportiva 2018/2019 della Flaminia Calcio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia Calcio Civita Castellana inizia domani (martedì 24) la stagione sportiva 2018/2019. L’appuntamento è fissato per i convocati allo stadio Madami alle ore 16.

A fare gli onori di casa ci sarà il presidente Francesco Bravini, il patron Augusto Ciarrocchi, il vice Giovanni Santini, il diggi Massimo Petroni e il diesse Gigi Coni.

“ Iniziamo questa nuova stagione soddisfatti per il lavoro svolto – ha sottolineato Bravini –: con il diesse Coni abbiamo messo a disposizione di mister Schenardi l’organico che volevamo. E’ stata costruita una squadra solida in tutti i reparti e anche con buone qualità individuali. Abbiamo confermato gli elementi chiave del gruppo che hanno fatto lo scorso anno e completato l’organico con giocatori di esperienza e molti giovani di qualità. C’è ancora tempo e spazio per aggiungere qualcos’altro, ma non abbiamo fretta. Se capiterà quello che cerchiamo lo faremo altrimenti andremo avanti con questo gruppo che ha le carte in regola per fare un campionato di buon livello”. Ieri si sono aggiunti alla lista dei giocatori Leonardo Berni, ragazzo di Civita Castellana classe 99, ex Ternana e Arma Argentina serie D, Alessandro D’Andrea portiere ex Napoli Primavera, Vincenzo Tempesta centrocampista ex Trestina e Gianmarco Staffa, classe 2000, arrivato dal Tor di Quinto.

Tutto l’aspetto organizzativo sarà curato dal segretario Ottavio Macino e dal team manager Lorenzo De Spirito.

Tante le novità in casa rossoblù. La prima è stata quella del tecnico Marco Schenardi: “Abbiamo lavorato a fari spenti – dice l’allenatore – ma gli obiettivi per quello che riguarda la costruzione della rosa li abbiamo centrati. E’ stato formato un buon gruppo; sono arrivati ragazzi che sicuramente non deluderanno. Ragazzi veri e rispettosi”

La lista dei convocati oltre ai sopra citati comprende: Francesco Cangi, Gianmarco Carta, Fabio Fapperdue, Antonio Ferrara, Leonardo Frattesi, Vittorio Genchi, Matteo Giovannetti, Luca Giuliani, Riccardo Gnignera, Cristiano Ingretolli, Francesco Lazzarini, Federico Massaini, Marco Mastrantonio, Flavio Mattia, Alessandro Morbidelli, Gianluca Polizzi, Matteo Putrino, Vincenzo Tempesta, Emanuele Tiozzo, Francesco Vittori, oltre ai giovani Filipponi e Mignone.

Le amichevoli: 29 /07- Flaminia Civita Castellana- Artena; 2/08 Flaminia – Gravina ( Cascia); 6/08 Flaminia- Aprilia ( Cascia);12/08 Torneo Amatrice; 23/08 Flaminia – Ottavia ( Civita Castellana).