Santa Severa: L’arte di strada si incontra al castello

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Appuntamento da non perdere per “ L’arte di strada si incontra al Castello”, un incontro sui festival finanziati dalla Regione Lazio Viadibanda, Tolfarte e Il Carosello. Un confronto per per scambiarsi idee, pareri e sottoscrivere un protocollo d’intesa al fine di rafforzare la cooperazione tra gli stessi. Parteciperanno al tavolo i direttori artistici di TolfArte, ViaDiBanda e Il Carosello, insieme agli amministratori comunali di Tolfa, San Donato Val di Comino e Paliano.

L’arte di strada rappresenta una forma di libera espressione che si configura come un fenomeno di socialità spontanea, effimera, estemporanea, completamente libera, con la partecipazione di artisti che si esibiscono all’aperto in tante “discipline”, musica, arte, canto, disegno, giocoleria, arti circensi.