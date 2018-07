La fiaccolata a cavallo apre la festa di Santa Maria della Provvidenza

NewTuscia – RONCIGLIONE – Preparativi in corso, a Ronciglione, per la festa in onore di Santa Maria della Provvidenza.

Le celebrazioni, che si terranno dal 2 al 10 agosto, sono organizzate come succede ormai da trent’anni a questa parte, dall’associazione Mariangela Virgili, attivissima sul territorio nell’ideazione e realizzazione di numerose manifestazioni, anche in sinergia con altre associazioni presenti.

La lodevole finalità è quella di portare avanti il processo di Beatificazione della Venerabile Mariangela Virgili ( Ronciglione 1661 -1734).

Con quest’obiettivo, il presidente Bruno Pastorelli, il segretario Enrico Marini e tutti gli altri soci si impegnano alacremente per promuovere e tenere viva, negli anni, la Festa di S.Maria della Provvidenza.

Il ricco programma di festeggiamenti, ospitati nella suggestiva cornice dei borghi medievali del paese.

si aprirà, giovedì 2 agosto, con l’inaugurazione di una mostra con oltre 200 elaborati dei ragazzi della scuola media presso la chiesa di Santa Maria della Provvidenza.

A seguire, dalle 21,30 l’imperdibile fiaccolata a cavallo, alla 24° edizione, con la partecipazione dell’associazione Ussari di Ronciglione e del Gruppo Sbandieratori e Musici della nobile contrada Trinità di Soriano nel Cimino.

Venerdì 3 agosto, alle 21, 26° edizione dello Gnocco d’Oro, presenta Francisco Ramon Lampa.

A seguire serata street food.

Sabato 4 agosto è la volta del momento enogastronomico più atteso.

Dalle 18, 00 infatti si terrà la 37° Fagiolata in piazza con cotiche e salsicce, con musica, trucca bimbi ed animazione.

Nel pomeriggio di domenica 5 agosto altro appuntamento da leccarsi i baffi: sempre a partire dalle 18,00 via alla Gnoccata numero 53.

La conclusione del ricco cartellone di eventi sarà venerdì 10 agosto con il convegno “Lo Sport e i giovani” cui seguirà alle 21, la cena sociale ai Borghi allietata dalla proiezione di vari filmati storici girati a Ronciglione negli anni 50 e 60 ed elaborati da Luigi Salza.

Per info e prenotazioni: Enrico 3392016784, Stefano 3395666984, ACMV 0761 – 627570

www.mariangelavirgili.it .