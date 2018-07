Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” anno VIII

NewTuscia – VITERBO – Sono aperte le iscrizioni ai Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo”, giunti ormai alla ottava edizione.

Dal 6 settembre avranno inizio i corsi di chitarra e di propedeutica allo studio della chitarra tenuti dai Maestri Andrea Pascucci e Antonio d’Augello.

I corsi si svolgeranno a Viterbo dal 6 al 9 settembre nella splendida cornice del quartiere medioevale di S.Pellegrino e sono concepiti per dare la possibilità sia agli allievi dei Licei Musicali e dei Conservatori, che ai principianti di qualsiasi età, di immergersi in un contesto musicale denso di esperienze formative e di condivisione. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di esibirsi il 9 settembre nella serata conclusiva del ViterboGuitarFestival che da sempre è dedicata agli allievi dei nostri corsi e che si svolgerà presso la Chiesa di S.Pellegrino alle ore 21.15.

Il 6 settembre inoltre verrà commemorata, in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa, un’importante figura del panorama musicale italiano del novecento con una conferenza dal titolo “Omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco”, tenuta dal M° Andrea Pascucci con un intervento del Maestro Angelo Ferraro. La conferenza si terrà presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo in via Saffi, 49 alle ore 18.00. L’ingresso è libero.

A completamento della manifestazione, la sesta edizione del “ViterboGuitarFestival”, darà il giusto rilievo anche all’aspetto concertistico .

Il 7 settembre si esibiranno, il chitarrista Andrea Pascucci insieme all’attore Marco Rossi in un recital in omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco. Verranno eseguiti brani tratti dall’op.190 “Platero y yo”per chitarra e narratore.

Sabato 8 vedremo esibirsi il duo di chitarre formato dai Maestri Andrea Botto (Docente di chitarra presso Conservatorio di Musica di Campobasso) e Antonio D’Augello (Docente presso il Liceo Musicale di Anzio), che eseguiranno musiche del’800 con strumenti originali.

Domenica 9 settembre si esibiranno, come ogni anno, gli allievi dei Corsi Internazionali di Musica “Città di Viterbo” anno VIII.

I concerti del ViterboGuitraFestival si terranno presso la Chiesa di S. Pellegrino alle ore 21.15. L’ingresso è libero.

Sempre Domenica 9 settembre verrà allestita la quinta Mostra Nazionale di Liuteria Chitarristica presso il Palazzo della Provincia di Viterbo, con apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, ad ingresso libero.

Durante la Mostra sarà possibile provare gli strumenti esposti, realizzati da Maestri liutai provenienti da tutta Italia.

L’associazione MotoPerpetuo ringrazia per il sostegno, la presidenza della Provincia di Viterbo, l’assessorato alla cultura del Comune di Viterbo e Don Mario Brizi.

Nell’invitare tutti a partecipare attivamente alle iniziative, auspichiamo un sostegno sempre più forte e convinto da coloro che amano la musica e che sognano come noi una Viterbo ricca di musica e cultura.

Per info:

gloriacannone@hotmail.it

3336322041

Direttore artistico

Andrea Pascucci