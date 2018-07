Ufficio anagrafe via Garbini, consueto orario anche per la prossima settimana

NewTuscia – VITERBO – Ufficio anagrafe via Garbini, anche per la prossima settimana sarà possibile garantire il consueto orario. Ovvero, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16. Pertanto, la chiusura pomeridiana interesserà solo il mese di agosto e precisamente i giorni 14, 16, 21, 23 28, 30. Si ricorda che nei giorni di chiusura pomeridiana, l’anagrafe di via Garbini resterà aperto la mattina un’ora in più rispetto al solito orario. Sarà quindi a disposizione del pubblico dalle 9 alle 13 (anziché dalle 9 alle 12), nei giorni di martedì e giovedì.

“Stiamo lavorando, come promesso, per presentare nei prossimi giorni il nuovo ufficio anagrafe – ha sottolineato l’assessore ai servizi demografici Alessia Mancini –. Un ufficio più funzionale e compatibile con le esigenze dei viterbesi. Nel mentre, però, grazie alla preziosa collaborazione dei dipendenti comunali, che ringrazio, abbiamo effettuato tutti quei miglioramenti possibili fin da subito, in modo da rendere il servizio, essenziale per migliaia di persone, più fruibile dai cittadini e sostenibile dagli impiegati”.

Si ribadisce infine che, a disposizione degli utenti, ci sarà anche l’anagrafe di piazza Fontana Grande, aperto il martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 10 alle 12. Per informazioni: anagrafe via Garbini 0761 348429, anagrafe piazza Fontana Grande 0761 348675 – 674 – mail: anagrafe@comune.viterbo.it .

Comune di Viterbo