Seconda puntata del talent show The Dancer: i vincitori e le emozioni

NewTuscia – CAPODIMONTE – Il 14 luglio 2018 sul lungolago di Capodimonte si è svolta la seconda puntata di The Dancer, il talent show di danza che gira la provincia di Viterbo per trovare colui che è nato per ballare e conferire una borsa di studio di 1000€.

Dopo il coinvolgente pre-show “Aspettando The Dancer”, che ha divertito e fatto ballare il pubblico presente, è iniziata la gara.

Quattro i giudici con l’arduo ruolo di decretare i vincitori di puntata: Stefano Ceccarelli (direttore Carolyn Smith Dance Academy), Emanuele Caruso (direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi), Giada Gubinelli (eclettica performer ed insegnante professionista) e Caterina Berardi (capo redazione di La Rotta.it).

All’esito delle esibizioni, tre esibizioni sono finite al Ballottaggio, la fase social sulla pagina Facebook “The Dancer Talent” che vedrà uscire vincitori i video con più “mi piace”: “Il manichino” di Giulia e Daniele, Debora Portici con la sua “Medusa” ed il gruppo de “I seduttori” composto da Sara, Lorenzo, Giorgia e Samuele.

Invece, i primi due classificati della puntata hanno ottenuto l’accesso diretto alla super finalissima di novembre 2018: Lara Marchioro (14 anni) che ha presentato l’esibizione “Help” e la coppia Silvia e Francesco (rispettivamente 12 e 13 anni) con “The Blues Brothers”.

Una serata coinvolgente, all’insegna della danza e dell’intrattenimento, per regalare opportunità alle nuove stelle della danza. Se ti sei perso questo appuntamento puoi partecipare come concorrente (www.thedancertalent.it) o far parte del pubblico dell’ultima puntata estiva del 10 agosto 2018 a Tuscania.