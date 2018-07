Notte Rosa, grande successo a Vitorchiano per l’undicesima edizione

NewTuscia – VITORCHIANO – Grande successo a Vitorchiano per la Notte Rosa 2018, l’evento organizzato dal Comune che per l’undicesimo anno ha animato il borgo medioevale con musica dal vivo, arte, spettacoli teatrali, performance e tante altre iniziative.

Nella serata di sabato 14 luglio Vitorchiano è stato letteralmente invaso da una fiumana di persone. Già al mattino si era registrata una folta partecipazione al convegno “Vivere sani: alimentazione e movimento, un perfetto gioco di squadra”, presso l’Auditorium di Sant’Agnese, organizzato in collaborazione con Lions Club Viterbo, Asl Viterbo, Croce Rossa Italiana e Slow Food Viterbo e Tuscia, a cui hanno partecipato medici e nutrizionisti.

Quindi, al calar della sera, il borgo della Tuscia si è colorato di rosa. “Tantissima gente – rileva l’assessore alla cultura Gian Paolo Arieti – ha riempito le stradine e le piazze del centro storico di Vitorchiano, gustando le prelibatezze del cibo di strada, basate su prodotti locali e servite negli stand enogastronomici. Elevata partecipazione agli spettacoli musicali, teatrali e itineranti. Grazie a tutti per l’ottima riuscita della Notte Rosa in cui è stata impegnata l’amministrazione insieme ovviamente alle associazioni e alle realtà locali che ringrazio per illoro prezioso contributo”.

“La Notte Rosa di Vitorchiano – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – è ormai diventata un appuntamento da non perdere nel panorama delle iniziative della Tuscia ed ogni anno si rinnova con proposte che sorprendono i visitatori e rendono magica la serata. Per questa occasione è stato predisposto un piano per la sicurezza ben strutturato come previsto dalle recenti normative. Voglio a questo proposito ringraziare in particolare a tutti gli addetti alla sicurezza: gli agenti della Polizia Locale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, i Cavalieri del Soccorso di Vitorchiano e i volontari della Pro Loco grazie alla loro presenza tutta la serata si è svolta nella massima sicurezza e tranquillità“.

L’evento ha avuto un’appendice nella mattina di domenica 15 luglio, ricollegandosi al tema della sana alimentazione e attività fisica già affrontato nel convegno di apertura: una una camminata di fitwalking non competitiva, su percorso di circa quattro chilometri, con l’istruttore Luca Cucchi. Durante il percorso saranno effettuate soste in cui l’istruttore spiegherà l’importanza di una corretta camminata e saranno presi parametri medici per valutarne efficacia ed efficienza. Quindi un vero e proprio seminario di fitwalking in movimento.

COMUNE DI VITORCHIANO