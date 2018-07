Mobilità e trasporti. Cgil Terni: si tratta di un tema dirimente per lo sviluppo

NewTuscia – TERNI – La Cgil di Terni ha dedicato al tema della mobilità e dei trasporti uno specifico capitolo del documento intitolato “Gli Stati Generali del Lavoro”, presentato alla città lo scorso Primo Maggio e realizzato insieme alla Cisl. Questo perché riteniamo tale argomento cruciale per lo sviluppo di un territorio.

Con quelle pagine, da intendere come l’avvio di una riflessione destinata a proseguire piuttosto che come un definitivo punto di approdo, si è tentato di delineare l’uscita dal perdurante stato di crisi che caratterizza l’area Ternano-Narnese come la maglia nera di un’Umbria sempre più a due velocità, con la provincia di Terni ferma al palo. Un compito che, a nostro modesto parere, richiede una visione organica capace di connettere ciascuna problematica specifica al quadro complessivo.

Esempio particolarmente calzante è proprio il nodo dei trasporti, che in una simile situazione può e deve ricoprire un’importanza primaria, a partire dalle opportunità che, su questo versante, può offrire il riconoscimento del Ternano-Narnese come “area di crisi complessa”.

Al contrario, nei 18 comuni collocati all’interno della riconosciuta area di crisi, situati in un territorio certamente non troppo esteso, dobbiamo invece constatare che tutto ciò manca clamorosamente, eccezion fatta per alcuni timidi tentativi effettuati nella giusta direzione, purtroppo abbandonati repentinamente.

Basti pensare al trasporto merci: una questione strategica, che lega insieme elementi di natura ambientale, sociale ed economica, relegata perlopiù nel dimenticatoio della politica.

Eppure nella sola città di Terni entrano mediamente 500 Tir al giorno, con ricadute assai problematiche in termini di viabilità urbana, congestione del traffico e qualità dell’aria certificate anche nell’ultima relazione di Arpa Umbria, in cui i comuni di Terni e Narni sono state le uniche aree urbane ad aver ricevuto una valutazione scadente per quanto riguarda le emissioni di Pm 10. Possiamo davvero permetterci di continuare a fare finta di nulla?

Il quadro di problemi da affrontare è inoltre figlio, almeno in parte, di alcuni importanti errori commessi in passato dalle diverse amministrazioni regionali, come ad esempio la scelta, risalente agli anni Novanta, di realizzare in una regione piccola come l’Umbria tre diverse piattaforme logistiche (Città di Castello, Foligno e Terni, tutt’ora incompiuta), senza invece pensare a come sfruttare la vicinanza strategica con quelle già esistenti e importanti di Orte e Jesi, distanti solo pochi km dal confine regionale.

L’aver lasciato incompleta la piattaforma ternana, oltre a costituire un insopportabile dispendio di risorse pubbliche più volte denunciato da questa Camera del Lavoro, ha penalizzato non poco le possibilità di sviluppo di quest’area che rimane, nonostante tutto, il terzo distretto industriale d’Italia (e ovviamente il principale dell’Umbria).

Terni, anche considerandone la posizione geografica, va necessariamente rilanciata come la porta meridionale dell’Umbria, in grado di costituire un hub di secondo livello per la raccolta delle merci e la successiva distribuzione, costituendo altresì un collegamento strategico tra il porto di Ancona e quello di Civitavecchia. Un progetto la cui attuazione richiede la radicale revisione delle infrastrutture materiali esistenti, a partire da quelle che ancora devono essere realizzate presso la piastra logistica di Maratta, con l’installazione del sistema automatico per la movimentazione dei treni, la costruzione dei 10.000 mq di magazzini ancora mancanti, le strutture per assicurare la fornitura dei servizi ai mezzi di trasporto, a partire da rifornimento e manutenzione, e la realizzazione del un doppio binario da affiancare a quello già esistente, assicurando così il fondamentale collegamento con la tratta Roma-Ancona della piattaforma ternana, attualmente inutilizzabile e mai utilizzata, nonostante le copiose promesse ricevute dai livelli amministrativi regionali.

L’efficienza della mobilità urbana e del trasporto pubblico, fondamentale per garantire un diritto di cittadinanza elementare come quello della libertà di movimento, andrebbe collocata tra le priorità di ogni agenda politica, in modo da porre così non solo un argine alle annose problematiche di qualità dell’aria nella città di Terni, dove le responsabilità dell’eccessivo traffico veicolare sono ormai conclamate, ma anche di dare risposte concrete alle fasce sociali più in difficoltà.

A tale riguardo non è ulteriormente rinviabile la soluzione di un problema come quello dei collegamenti bus tra centro cittadino e aree periferiche. Corse che, incontrando spesso un’utenza ridotta, vengono tendenzialmente considerate poco remunerative dalle aziende che hanno in carico la gestione del trasporto pubblico locale e sono generalmente le prime a cadere sotto la mannaia dai tagli amministrativi. Eppure, tali collegamenti costituiscono spesso l’unica possibilità di spostamento per le fasce sociali più in difficoltà, che così vengono ulteriormente penalizzate.

Il reperimento di risorse ulteriori per evitare il venir meno di un servizio pubblico essenziale come questo, in modo da non penalizzare oltremodo le fasce sociali più deboli, rimane dunque un nodo da risolvere.

Certamente serve un salto di qualità delle amministrazioni locali a tutti i livelli, ma anche delle realtà produttive, i soggetti economici che operano nel settore della logistica sono ancora troppo piccoli e poco propensi a sostituire il mero trasporto alla logistica integrata. Oggi più che mai bisogna cavalcare la rivoluzione digitale in atto. Certo questi anni di crisi economica hanno cambiato molto i mix produttivi e le esigenze del trasporto, tanto che alcune aziende hanno chiuso e altre hanno trasferito le attività più a ridosso delle loro clientele. Comunque il territorio mantiene una serie di aziende locali leader a livello nazionale e alcuni soggetti nazionali che hanno filiali a Terni e Narni, a partire da questo quadro di insieme proviamo a costruire la necessaria discontinuità con il passato. Riadattando il vecchio, ma sempre più attuale e necessario progetto di metropolitana di superficie.

Necessità di garantire a tutti i ternani una copertura con servizi internet banda larga di almeno 2 Megabit nel “servizio universale” La banda larga, alla stregua di acqua luce e gas, deve diventare un servizio essenziale.