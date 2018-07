Laura Corrotti (Lega): “Tragedia Alatri, fare piena luce su soccorsi”

NewTuscia – ROMA – La tragedia di questa mattina che ha visto la morte di una donna di Alatri per shock anafilattico a causa della puntura di un insetto ci deve far riflettere sull’importanza dell’assistenza medica e sanitaria nell’ambito degli interventi immediati – afferma Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega -.

Chiudere un pronto soccorso ma non dotare la città di alternative per le urgenze è un’assurdità. La scomparsa, drammatica, della donna di Alatri deve essere un monito per chi in Regione chiude strutture sanitarie con troppa superficialità. All’ex consigliere Mario Di Giulio le più sentite e doverose condoglianze del Gruppo della Lega alla Regione”.