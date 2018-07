L’Aperossa: gran finale nel quartiere Ostiense

NewTuscia – ROMA – L’APEROSSA è parte del programma dell’Estate Romana 2018 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

L’APEROSSA conclude la sua edizione 2018 negli spazi adiacenti all’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che ha organizzato e promosso l’iniziativa dell’Estate Romana 2018. Nel quartiere Ostiense, a Piazzale Centrale Montemartini, la manifestazione itinerante alla riscoperta degli spazi urbani decentrati della Capitale propone ancora un calendario tout court. Alle ore 17 di venerdì 20 luglio L’APELETTURA di Biblioteche di Roma, in compagnia di Pino Grossi e Annamaria Di Giovanni, interagirà con i bambini mediante racconti e letture ad alta voce sul tema Eroi, re e regine … tutto torna come prima!, un appuntamento a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi. Alla stessa ora, sia venerdi che sabato 21 luglio,si potrà anche visitare, grazie ad un percorso guidato a cura di Ilenia Gradante e Maria Rosa Patti, la Centrale Montemartini, primo impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica e attualmente secondo polo espositivo dei Musei Capitolini.

A seguire, ore 18 di entrambi i giorni, Carlo Infante guiderà gli esploratori della Urban experience tra i vuoti di senso dell’archeologia industriale, tragitto che si muoverà dalla Centrale Montemartini per perlustrare, aprendo cancelli, un’area industriale ad alta densità archeologica sorta lungo il Tevere, negli spazi di un’antica stazione di pompaggio dell’acqua del fiume, a pochi metri dalla foce dell’Almone. Nel fine settimana sono previste anche le performance musicali a cura di Emiliano Torquati sul film “Valle Giulia 68” (archivio AAMOD): il compositore si esibirà al campionatore elettronico insieme al violinista Claudio Capponi (20) e al pianista Ramberto Ciammarughi (21) col quale in particolare darà vita ad una performance dal vivo che si intersecherà con le immagini russe del film “L’uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov e quelle italiane del film sul 68 per mostrare la continuità nello spazio-tempo dei due avvenimenti internazionali raccontandone, tra suoni immagini ed altre sorprese inedite, gli aspetti positivi e negativi dei fatti e le loro conseguenze.

Infine il cinema, prima con l’instant doc Cercando casa, realizzato per l’occasione da Paolo Palermo e, successivamente con i film Ostia di Sergio Citti (venerdi 20) e Amore tossico di Claudio Caligari (sabato 21).

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 Luglio 2018

Ore 17,00 VISITA GUIDATA

Alla scoperta della Centrale Montemartini

a cura di Ilenia Gradante e Maria Rosa Patti – Vita Romana (60’)

Ore 17,00 APELETTURA

Eroi, re e regine … tutto torna come prima!

letture per bambine e bambini a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi

con Pino Grossi

Ore 18,00 WALKABOUT

Tra i vuoti di senso dell’archeologia industriale

esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante

Urban Experience ( 90’ )

Ore 20,00 MUSICA

Composizioni originali

Emiliano Torquati – campionatore

Claudio Capponi – violino elettrico)

concerto (40’)

Commento musicale del filmato “Valle Giulia 68” (10’ – 1968)

Ore 21,00 CINEMA

Cercando casa

Instant Doc di Paolo Palermo (12’ – 2018)

Ostia

di Sergio Citti (103’ – 1970)

Sabato 21 Luglio 2018

Alla scoperta della Centrale Montemartini

a cura di Ilenia Gradante e Maria Rosa Patti – Vita Romana (60’)

Ore 18,00 WALKABOUT

Tra i vuoti di senso dell’archeologia industriale

esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante

Urban Experience ( 90’ )

Ore 20,00 MUSICA

Composizioni originali

Emiliano Torquati – campionatore

Ramberto Ciammarughi – pianoforte

Commento musicale su sequenze tratte da

Valle Giulia 68 (10’ – 1968)

L’uomo con la macchina da presa

di Dziga Vertov ( 60’ – 1929)

Ore 21,00 CINEMA

Cercando casa

Instant Doc di Paolo Palermo (12’ – 2018)

Amore tossico

di Claudio Caligari (90’ – 1983)

Ingresso libero