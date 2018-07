Jazz Theater: l’improvvisazione Teatrale a Tempo di Jazz domenica 22 luglio a Perugia

NewTuscia – PERUGIA – L’improvvisazione jazz che in questi giorni anima la città di Perugia, ispira l’Associazione Voci e Progetti che dell’Improvvisazione ne fa arte teatrale, e ci regala Jazz Theater, un appuntamento imperdibile con l’improvvisazione teatrale che si svolgerà domenica 22 luglio alle ore 19,30 all’Arena del circolo del Tempo Bono di Perugia (sotto al Teatro Figura Umbro Tieffeu ) in via del Cortone.

Jazz Theater è uno spettacolo teatrale all’aperto che unirà l’atmosfera del tramonto e la bellezza del panorama con una performance unica e irripetibile dove si mescoleranno musica e teatro all’improvviso.

Gli attori di Voci e Progetti e la superstar dell’Improvvisazione mondiale Omar Argentino Galvan, accompagnati dalle musiche del maestro Alessandro Cristofori, condurranno il pubblico dentro storie divertenti, romantiche, comiche, appassionanti e sempre completamente improvvisate.

Questa volta a suon di Jazz.

Per seguire tutti gli eventi in programma: www.vocieprogetti.it .

Ingresso Unico: € 5,00 – INFO E PRENOTAZIONI: www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it – Voci e Progetti – Via Morettini, 57/A (Zona Settevalli).