Gamestop rafforza il presidio dei canali digitali con le campagne online di Digital Angels

NewTuscia – ROMA – GameStop ha scelto di affidare le proprie attività di promozione online a Digital Angels, agenzia di Roma specializzata in digital advertising.

GameStop, azienda statunitense leader mondiale nella vendita di videogiochi, console, accessori e merchandising, è presente in Italia con più di 370 punti vendita e con l’e-commerce dove è possibile acquistare videogiochi, nuovi e usati, action figures, console e tanti altri prodotti, e anche prenotare le nuove uscite e ritirarle direttamente in negozio.

L’obiettivo delle attività è l’incremento delle vendite online e delle visite nei negozi grazie alla totale copertura dei canali digital.

Digital Angels ha definito una strategia omni-channel finalizzata a garantire all’utente un’esperienza di acquisto a 360°:

Campagne Search, presidio del brand e Campagne DSA (Dynamic Search Ads) per coprire l’ampio e dinamico catalogo di prodotti, con annunci automatizzati;

Campagne Google Shopping con annunci correlati di immagini, prezzo e informazioni dettagliate;

Local Search e Drive to Store per incentivare le visite in negozio attraverso informazioni sui negozi, indicazioni stradali o la possibilità di chiamare il punto vendita più vicino;

Campagne di Remarketing Dinamico per creare esperienze d’acquisto personalizzate, custom audience utili alle attività di recall stagionali, up-selling e cross-selling. Inoltre, campagne RLSA (Remarekting List for Search Ads) per differenziare i messaggi in base alle abitudini di acquisto dei singoli utenti;

Data Analysis e modelli di attribuzione data-driven per monitorare il reale contributo di ogni touch-point del processo di acquisto.

Infine, sono state pianificate strategie mirate ad audience personalizzate, tramite dati di prime e terze parti, smart bidding, beta di prodotto, tool e strumenti di ottimizzazione basati sul machine learning per massimizzare le performance.

“GameStop è solita affidare la gestione dei servizi ai top player del mercato. Con Digital Angels abbiamo subito individuato un player estremamente professionale e competitivo. Siamo molto soddisfatti di questa partnership e ci aspettiamo un ritorno molto positivo” Alessandro Barchetti, Head of Digital – GameStop.

“Siamo entusiasti per questa nuova collaborazione. GameStop è un’azienda dinamica e con un catalogo prodotti in continua evoluzione, soddisfare le esigenze degli utenti sarà una sfida stimolante” commenta Donatello Guarino, Account Director di Digital Angels.

Digital Angels è un’agenzia di web marketing, Google Premier Partner, specializzata in servizi Search, Display, Social Ads, Native Advertising e Programmatic. Offre soluzioni tailor-made e capacità tecniche per “mettere le ali” a progetti innovativi e campagne digitali.

GameStop (Gamestop Corporation) è un’azienda statunitense con sede nella città di Grapevine (Texas). È il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati nel mondo, ma si occupa anche della vendita di accessori per videogiochi dei maggiori brand come Xbox One X, PlayStation 4 e Nintendo Switch, console e altri apparecchi elettronici.