Il Sindaco Arena partecipa al Comitato di Presidenza di Confagricoltura Viterbo-Rieti

NewTuscia – VITERBO – Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena è intervenuto oggi al Comitato di Presidenza della Confagricoltura Viterbo – Rieti.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche gli assessori Allegrini, Nunzi e Ubertini, è stato l’occasione per cogliere le numerose criticità del mondo agricolo, come ha ricordato il presidente di Confagricoltura Viterbo – Rieti Giuseppe Ferdinando Chiarini, nell’intervento di apertura del Comitato.

Infatti Chiarini ha evidenziato come, anche le competenze del Comune in ambito agricolo, siano di grande importanza per la nostra attività economica, tra queste vi sono: la commissione PUA, la regolamentazione per l’uso dei fitofarmaci in ambito comunale, gli interventi per contenere i danni da fauna selvatica, la viabilità rurale, le calamità naturali e la promozione del territorio.

Nei vari interventi dei consiglieri sono stati messi in rilievo ulteriori problematiche dei vari settori dell’agricoltura che investono il comune, come lo snellimento della burocrazia, l’importanza delle produzioni locali valorizzate anche attraverso la collaborazione con l’Università.

A tutti Arena, Allegrini, Nunzi ed Ubertini hanno dato una risposta su come il Comune di Viterbo intende affrontare le criticità che sono emerse nel dibattito, auspicando una stretta collaborazione con la nostra organizzazione.