Agroalimentare, Onorati: “Da Regione Lazio e Arsial 150.000 euro per la valorizzazione delle eccellenze”

NewTuscia – ROMA – Regione Lazio e Arsial hanno stanziato 150.000 euro per contribuire a progetti di promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed enogastronomici del Lazio e di promozione turistica e territoriale, laddove connesse ai prodotti tipici e tradizionali laziali.

L’avviso è pubblicato sul sito dell’Arsial al seguente indirizzo: http://www.arsial.it/arsial/avvisi/68. Possono partecipare: Comuni, Enti locali in forma singola o associata, privati in forma singola o associata, Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati e Onlus, Organizzazioni professionali agricole, Istituti scolastici e Università agrarie, che abbiano sede legale e operativa nel Lazio.

“Saranno premiati in particolare – dichiara l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati – i progetti che faranno rete sul territorio, attraverso il coinvolgimento di più soggetti, privato/pubblico, che prevedano attività di formazione e informazione sul patrimonio delle eccellenze agroalimentari e territoriali del Lazio, incentivandone e valorizzandone la fruizione, e che siano ‘plastic free’, ossia basati sulla totale assenza di uso della plastica monouso, in ossequio alla memoria di Giunta Lazio Plastic Free con la quale abbiamo pianificato gli interventi per la riduzione del consumo di plastica, il riciclo e la lotta all’inquinamento”.

