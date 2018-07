Seconda “XC Eliminator”, la gara in notturna con percorso cittadino e festa finale

NewTuscia – VETTRALLA – Si avvicina a grandi falcate il momento della seconda edizione della gara “XC Eliminator”, una vera chicca che il consorzio Asd Vetralla Ciclismo sta preparando proprio nel centro di Vetralla.

Stiamo parlando di una competizione unica in centro Italia , e forse in tutto lo stivale , dal momento che sono pochissime le gare che vengono effettuate in queste modalità: la partenza è prevista in piazza Umberto I, per le ore 20 di sabato 21 luglio, dunque si svolge in notturna e in un percorso totalmente cittadino. La XC Eliminator si effettua ad eliminazione tipo tabellone da tennis con due categorie e premi per i primi tre .

Attorno alla manifestazione c’è forte interesse e per questo ci sarà un numero chiuso di partecipanti.

Come novità per quest’anno il consorzio ha voluto trasformare la gara in una festa, per questo la scelta della giornata di sabato e, soprattutto, alla fine della competizione verranno distribuiti a tutti pasta e cocomero, con piatti cucinati da Risto sulla Via , ristorante itinerante che delizierà i partecipanti .

INFO ISCRIZIONI

Per le iscrizioni, al costo di 10,00 €uro, c’è tempo fino al 19 luglio ore 12:00 con pagamento tramite bonifico o postepay.

Un’ultima finestra sarà riaperta sul posto dalle 19:00 alle 19:45 al costo di € 15,00 fino al raggiungimento di 60 parecipanti.

Modalità di pagamento: bonifico bancario BBC di Roma Filiale di Cura di Vetralla IBAN IT26G0832773350000000030034 intestato a Consorzio A.S.D. Vetralla Ciclismo o carta PostePay n° 4023 6009 3678 8308 intestata a Giorgioni Federica CF GRGFRC78R50C773E. Inviare il modulo di iscrizione (foto in basso) debitamente compilato e corredato della ricevuta di pagamento via mail a: pierocigno@gmail.com