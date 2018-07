Sagra della Pecora, dopo il sold out si replica 20-22 luglio, Fabrica di Roma

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Un primo week end con il botto. A Fabrica di Roma la settima edizione della Sagra della Pecora ha fatto registrare il tutto esaurito.

Circa tremila le presenze stimate e commenti entusiastici unanimi sia sul servizio, rapido ed efficiente, che sul menù.

Quest’ultimo, con le novità introdotte, ha letteralmente conquistato i visitatori, in particolare con la deliziosa porchetta di pecora.

Ampio consenso anche per la new entry del menù gluten-free che permette di accontentare gli intolleranti al glutine con una proposta studiata appositamente per celiaci che prevede: gnocchi al castrato, spezzatino di pecora, cicoria e dolci.

Nel prossimo week end si replica.

Da venerdì 20 luglio fino a domenica 22 torna l’appuntamento con le specialità servite sotto le stelle.

In menù, oltre agli immancabili arrosticini, di cui si sono moltiplicati gli stand di cottura, gnocchi al castrato e all’amatriciana, pecora alla callara, alla brace e salsicce di pecora e maxi antipasto del pastore con oltre 20 prodotti, tra i quali il lonzino di pecora.

Tutto servito ai tavoli, a prezzi estremamente popolari, e con esibizioni di musica live.

In programma questo week end: Rigmarole (20 luglio), Gianni Drudi (21 luglio) e Raggi Gamma (22 luglio)

Previsti infine momenti di approfondimento delle tradizioni locali con Mastri Casari che daranno vita ad imperdibili dimostrazioni dell’arte della lavorazione del formaggio e della ricotta di pecora.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Matteo e Giustino e patrocinato dal Comune di Fabrica.

Info e prenotazioni: 366 2356728 – scaren_78@yahoo.it

Pagina FB: https://www.facebook.com/SagradellapecoraFabricadiRoma/