L’Aperossa: a Garbatella i prossimi appuntamenti

NewTuscia – ROMA – L’APEROSSA è parte del programma dell’Estate Romana 2018 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Dopo la grande affluenza e i consensi ottenuti dai visitatori de L’APEROSSA lo scorso fine settimana negli spazi outdoor del Teatro India, la manifestazione itinerante dedicata alla riscoperta degli spazi urbani decentrati della Capitale si sposta alla Garbatella dove, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio, ha in serbo un articolato programma per grandi e piccini negli spazi del Parco Cavallo Pazzo (Casetta rossa). Si comincia con i bambini alle ore 17 di mercoledì dove, unico appuntamento con L’APELETTURA per i due giorni, Pino Grossi e Anna Maria Di Giovanni intratterranno i piccoli lettori con racconti e letture ad alta voce, con opere legate alla letteratura per l’infanzia: l’iniziativa, a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi, verterà sul tema Nel Paese dei mostri selvaggi e delle streghe cattive.

A seguire, il walkabout di Carlo Infante, ovvero le esplorazioni partecipate con i sistemi radio, a cura di Urban Experience, scandaglierà le geografie e storie dell’area circoscritta seguendo un itinerario proteso ad evocare gli Indiani Metropolitani che quarant’anni fa, durante il Movimento del ’77, s’ispirarono alle culture indiane d’America come ideale espressione d’alterità; all’interno del percorso dal titolo Evocando l’aedo di Garbatella, anche uno speciale focus dedicato a Victor Cavallo.

Alle ore 20, appuntamento con Emiliano Torquati al campionatore elettronico per il live musicale che accompagnerà il film Valle Giulia 68, realizzato in occasione del cinquantenario dei moti studenteschi, rispettivamente insieme al chitarrista Antonello D’Urso (18) e al narratore vocalist Andrea Battantier (19).

Infine, a partire dalle 21, il cinema sarà protagonista con due film, introdotti da Giacomo Ravesi, che in qualche modo raccontano l’evoluzione della periferia romana negli anni: mercoledì è la volta di L’amico immaginario di Nico D’Alessandria, dramma della solitudine interpretato da Victor Cavallo e Valeria D’Obici (1994) – sarà presente a questo appuntamento Roberto D’Alessandria, figlio del regista – mente giovedì sarà proiettatoGiravolte di Carola Spadoni, storia di persone che vivono in una Roma non patinata, interpretato da Cavallo, Manuela Machniz, Chiara Schoras (2001) – presente in questo caso la stessa regista. I film saranno anticipati dall’instant doc Victor, Vittorio! di Paolo Di Nicola, anch’esso dedicato alla figura di Victor Cavallo.

L’Aperossa concluderà poi i suoi giri nel prossimo fine settimana ad Ostiense, nel cortile della Centrale Montemartini, di fronte alla sede dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e democratico.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 18 Luglio 2018

Ore 17,00 APELETTURA

Nel Paese dei mostri selvaggi e delle streghe cattive

Letture per bambine e bambini a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi

con Pino Grossi e Anna Maria Di Giovanni

Ore 18,00 WALKABOUT

Evocando l’aedo di Garbatella

esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante

Urban Experience (90’)

Ore 20,00 MUSICA

Composizioni originali

Emiliano Torquati – campionatore

Antonello D’Urso – chitarra

concerto (40’)

Commento musicale del filmato “Valle Giulia 68” (10’ – 1968)

Ore 21,00 CINEMA

Victor, Vittorio!

Instant Doc di Paolo Di Nicola (15’ – 2018)

L’amico immaginario

di Nico D’Alessandria (85’ – 1994)

Giovedì 19 Luglio 2018

Ore 18,00 WALKABOUT

Evocando l’aedo di Garbatella

esplorazioni partecipate nel quartiere a cura di Carlo Infante

Urban Experience (90’)

Ore 20,00 MUSICA

Composizioni originali

Emiliano Torquati – campionatore

Andrea Battantier – voce

concerto (40’)

Commento musicale del filmato “Valle Giulia 68” (10’ – 1968)

Ore 21,00 CINEMA

Victor, Vittorio!

Instant Doc di Paolo Di Nicola (15’ – 2018)

Giravolte

di Carola Spadoni (78’ – 2001)

Ingresso libero