Farnese, al via la XXIII Mostra dell’Artigianato

NewTuscia – FARNESE – Il 20-21-22 luglio 2018 si terrà a Farnese (VT) la 23° edizione della Mostra dell’Artigianato, dove i maestri artigiani sono ospitati in una location magnifica “Le cantine del borgo”: tradizioni e nuove tendenze si uniscono.

Il pubblico avrà occasione, durante la mostra, di incontrare gli artigiani che ci condurranno attraverso le loro tecniche all’ interno dei laboratori.

Quest’anno la mostra si arricchisce di un percorso medievale, enogastronomico del “Gusto” e di un mercatino biologico.

Alla sera tutti a cena sotto le stelle con molti punti ristoro all’ aperto, che ci faranno degustare i sapori dei piatti tradizionali.

Divertimento assicurato nelle vie del centro storico con “ L’Associazione Gli Amici del Colle”, il mercato e fiera degli antichi mestieri, cavalli inglesi shire in mostra, mostra di icone contemporanee, animazione con antichi giochi per bambini, spettacoli itineranti, artisti di strada: mangiafuoco, trampolieri, giocolieri, danzatrici, armigeri, falconieri……..e tanto altro ancora. Vi aspettiamo non mancate!!

VENERDI 20

Ore 18:00 Inaugurazione della Mostra dell’Artigianato.

-Apertura del Percorso del Gusto con prodotti tipici locali e mercatino biologico.

-Apertura del mercato e della fiera degli antichi mestieri con l’associazione amici del colle.

-Animazione con antichi giochi per bambini.

-Mostra di Icone Contemporanee e laboratorio didattico­ con l’associazione kerygma-icone.

-Partecipazione dell’associazione Great Horse Vineyard con i loro cavalli Shire inglesi, con Fabio e

Cristiano Marenghi.

-“Di Santi e Fanti” accampamento con scuola di scherma storica e musica medioevale

-Musicanti Potestatis di Bevagna, musici itineranti.

-I Giullari di Davide Rossi, giocolieri, equilibristi, spettacoli di fuoco e con serpenti.

-Esibizione di danza del ventre con l’insegnante Nicoletta Meschini.

-Fata Foglia e la sua magica arpa.

Ore 20:00 Cena sotto le stelle nelle vie del Borgo.

­­Ore 21:30 Concerto della banda musicale S. Cecilia Farnese diretta dall’esimio maestro Eugenio Marchiò.

SABATO 21

Ore 18:00 Apertura della Mostra dell’Artigianato.

-Apertura del Percorso del Gusto con prodotti tipici locali e mercatino biologico.

-Apertura del mercato e della fiera degli antichi mestieri con l’associazione amici del colle.

-Animazione con antichi giochi per bambini.

-Laboratorio creativo per bambini e mostra di ricamo antico con Lia Bianchi.

-Mostra di Icone Contemporanee e laboratorio didattico­ con l’associazione kerygma-icone.

-Coniazione delle antiche monete Farnesiane del ducato di Castro ad opera del Master Magister

Monetae dell’Antica Zecca di Viterbo.

-Partecipazione dell’associazione Great Horse VineYard con i loro cavalli Shire inglesi, con Fabio e

Cristiano Marenghi.

-Di Santi e Fanti accampamento scuola di scherma storica e musica medioevale.

-Le Muse del Diavolo musici itineranti.

-Artisti di strada: Mangiafuoco, Trampolieri e Giocolieri.

-Le Sirene del Nilo Danze Medioevali.

-Michele Villetti flauto armeno

-Fata Foglia e la sua magica arpa.

Ore 20:00 Cena sotto le stelle nelle vie del Borgo.

DOMENICA 22

Ore 18:00 Apertura della Mostra dell’Artigianato.

-Apertura del Percorso del Gusto con prodotti tipici locali e mercatino biologico.

-Apertura del mercato e della fiera degli antichi mestieri con l’associazione amici del colle.

-Animazione con antichi giochi per bambini.

-Laboratorio creativo per bambini e mostra di ricamo antico con Lia Bianchi.

-Coniazione delle antiche monete Farnesiane del ducato di Castro ad opera del Master Magister

Monetae dell’Antica Zecca di Viterbo.

-Mostra di Icone Contemporanee e laboratorio didattico­ con l’associazione kerygma-icone.

-Partecipazione dell’associazione Great Horse VineYard con i loro cavalli Shire inglesi, con Fabio e

Cristiano Marenghi.

-Accampamento: “I Falconieri del Re” esposizione varie specie di rapaci e dimostrazione di volo.

-Musica itinerante per le vie del borgo.

-Artisti di strada: Mangiafuoco, Trampolieri e Giocolieri.

-Le Sirene del Nilo Danze Medioevali.

-Michele Villetti flauto armeno.

-“MistiCanti Popolari” : Canti e Incanti di Umbria Lazio Toscana

-Duo violino e chitarra.

Ore 20:00 Cena sotto le stelle nelle vie del Borgo.

info@visitfarnese.it tel. 0761 458159 Cell. 3356811242