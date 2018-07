Sabato 14 luglio, Caccia al Tesoro Letteraria nel verde di Lugnano in Teverina

Stefano Stefanini

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Una Caccia al Tesoro letteraria con cena al Sentiero del Palliccio e visita al Borgo di Lugnano in Teverina. Occorre prenotarsi con una mail a info@gorillaealligatore.com oppure telefonare al numero 0761 403477. La partecipazione e’ importante perche’ servirà a raccogliere fondi per la rassegna letteraria SentieriBui.

Stefania Cima, animatrice e proprietaria della Libreria ci ha anticipato: “Avremo ospiti diversi autori rappresentanti del noir italiano: Pasquale Ruju, Luca Poldelmengo, Piergiorgio Pulixi, Giampaolo Simi, Paolo Foschi e l’editore Martino Ferrario, che ci presenterà in anteprima l’antologia di racconti Mucho Mojo 2, e li porteremo in libreria ma anche in mezzo alla natura del Palliccio e nelle deliziose piazzette di Lugnano in Teverina. ”

Organizzare eventi è un impegno oneroso per una piccola libreria indipendente ma, nonostante le difficoltà del periodo, non abbiamo mai smesso di credere nell’importanza della promozione della lettura sul territorio ed è per questo che vi chiediamo di sostenerci partecipando a questa serata di raccolta fondi.

Sabato 30 giugno a partire dalle ore 17,30, l’incantevole e misterioso Sentiero di Palliccio si colorerà delle atmosfere del romanzo “Si spengono le stelle” di Matteo Raimondi, con una caccia al tesoro che vi porterà lontano nello spazio e nel tempo, nella Nuova Inghilterra del XVII secolo.

Stefania Cima illustra l’evento: “Abbiamo scelto un modo nuovo di scoprire la letteratura, un’immersione completa e suggestiva nella storia che vogliamo raccontarvi, una serata fatta di mistero e magia.

Mettetevi sulle tracce di popoli antichi e leggende dimenticate, scoprite il sentiero che porta al lato nascosto delle cose, quello che abbiamo scelto di abbandonare. Perdetevi in un racconto di cui diventerete i protagonisti.

Per garantire il migliore svolgimento della caccia al tesoro è stato previsto un numero limitato di partecipanti.Seguirà una cena solidale a buffet, sempre su prenotazione.”

L’evento è stato ideato con l’obiettivo di raccogliere fondi per la rassegna noir SentieriBui, una serie d’incontri con autori totalmente autofinanziata dalla libreria che si terrà nell’ultimo fine settimana di settembre. Per questo motivo è molto importante per noi la vostra partecipazione all’evento. Ci consentirà di organizzare una bella rassegna garantendo a tutti l’ingresso libero.