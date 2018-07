A Orte dal 14 al 21 luglio con The Grove festival 2018, eventi musicali, tipicità nel verde del parco S. Marco

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Prenderà il via il 14 luglio e si concluderà sabato 21 luglio la dodicesima edizione di The Grove 2018. Gli organizzatori stanno mettendo a punto un nutrito programma con le esibizioni di apprezzati ospiti delle serate del variegato cast musicale, tra cui i nomi di alcune delle più apprezzate ” band” nazionali per tutte le otto serate della kermesse.

L’associazione Culturale The Grove con la collaborazione della Pro Loco ed il patrocinio del Comune di Orte, danno vita a otto giorni di festa all’insegna del divertimento e della musica.

I giovani ospiti saranno piacevolmente impegnati nelle serate più calde dell’estate, nel cuore del mese di luglio, per l’organizzazione di uno degli appuntamenti più amati dai ragazzi e non solo: “The Grove Festival 12^ Edizione”. L’evento ideato dall’associazione culturale “The Grove” diretta da Francesco Carpisassi, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Orte, si svolge come sempre nel cuore dell’estate, le serate sono animate da musica e stand gastronomici, il tutto ambientato nella suggestiva location del “Parco urbano San Marco”.

L’evento che festeggia quest’anno la dodicesima edizione ha dato il nome all’associazione, in quanto si svolge in un Parco con alberi ad alto fusto e, a prima vista, viene in mente un piccolo bosco, da qui il termine “The Grove”, la scelta dell’Inglese e per dare un tocco di Internazionalità all’evento. Le serate sono animate con le esibizioni musicali e si svolgeranno come di consueto presso il Parco Comunale di San Marco dove da oltre un decennio l’associazione svolge il festival, associandolo alla salvaguardia e alla manutenzione del parco stesso. Un cartellone ricco di buona musica. È obbligo citare la Cucina che riesce a soddisfare ogni palato, piatti tipici, sicuramente i frutti che il bosco e la terra fornisce e carni di ogni genere alla brace.

Chi invece vuole soltanto ascoltare la musica o partecipare alle iniziative dell’evento trova trovare attimi di compagnia e allegria al BAR THE GROVE. Tutte le sere sarà a disposizione il Bar con schermo live e stand gastronomico.

The Grove 2018 intende perseguire la finalità di aumentare l’offerta artistica e culturale del territorio per quello che attiene la musica pop-rock di impegno e il cantautorato”, in un territorio come la Tuscia, che raramente ha investito in progetti organici di questa natura. Si tratta di un evento pensato per i giovani ma che viene apprezzato anche dagli adulti e dalle famiglie, infatti gli organizzatori, tra cui spiccano molti giovanissimi appassionati della musica e dell’impegno sociale, vedono il rock come matrice comune tra i giovani ma anche tra le diverse generazioni e le diverse culture.

The Grove 2018 vuole distinguersi non solo per quel che riguarda la qualità artistica degli ospiti (meno di “nicchia” e più “popular”), ma anche per la capacità di configurarsi come ma vera e propria agorà dello spettacolo e dell’ambiente – essendo organizzato presso il Parco suburbano di San Marco luogo suggestivo in posizione panoramica sulla valle del Tevere che si apprezza in una visione notturna senza eguali – è pensato per offrire nuove opportunità di crescita culturale, in particolare a gruppi giovanili del territorio, ma anche per essere vissuto da un pubblico differenziato, attirato da un’offerta artistica diversificata.

SCHEDA DESCRIZIONE EVENTO E PROGRAMMA

Programma The Grove 2018

SABATO 14

Ore 20:00 – Jam Session

Ore 22:00 – La Fermata Richiesta

Ore 01:00 – Mandarin Plaza Dj Set

DOMENICA 15

Ore 20:00 – Clito Swing

Ore 22:00 – Pink Mood

LUNEDÌ 16

Ore 20:00 – Jam Session

Ore 22:00 – Amico Fragile

MARTEDÌ 17

Ore 20:00 – Jam Session

Ore 22:00 – South Rabbit

MERCOLEDÌ 18

Ore 20:00 – Risuonati

Ore 22:00 – Trademark

GIOVEDÌ 19

Ore 20:00 – Serena Mente

Ore 22:00 – Vaccapì

VENERDÌ 20

Ore 20:00 – Duo’ Clock

Ore 22:00 – Vigili Girati

SABATO 21

Ore 20:00 – Jam Session

Ore 22:00 – Gente Distratta

Ore 01:00 – ParZiOnFire Dj Set

Info: +39.331.3440225 http://www.thegrove.it/ info@thegrove.it