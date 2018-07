Marta, svolto il 15° Motogiro della Tuscia

NewTuscia – MARTA – Domenica 1° luglio 2018 a Marta si è svolto il 15° Motogiro della Tuscia che ha visto protagonisti i soci dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – UNVS provenienti dalle sezioni d’Italia.

La manifestazione, organizzata dalla Sezione UNVS “G. Vismara” di Viterbo in collaborazione con L’Auto Moto Club Viterbo e del Vespa Club Viterbo che ne hanno curato la parte logistica è stata patrocinata dal CONI regionale Lazio, dall’asi Nazionale e dai Comuni di Marta e Bolsena, ha preso il via da piazzale Martiri di Cefalonia a Marta (VT) per proseguire con il periplo del lago, interrotto a Bolsena per un posto di controllo, fino a concludersi nello stesso piazzale a Marta.

La giornata ha goduto di uno splendido sole estivo temperato dalla brezza lacustre e ha messo in luce lo splendido scenario del lago di Bolsena. I partecipanti a bordo di veicoli particolarmente interessanti si sono cimentati in due serie di prove speciali di abilità su base cronometrata che li hanno impegnati in partenza e in arrivo sul piazzale antistante il porto di Marta; prove molto impegnative che hanno selezionato i concorrenti facendo emergere la loro attitudine ad affrontare questo tipo di prove.

Il primo concorrente, a bordo di uno scooter Vespa, ha aperto le “danze” alle 9:31, seguito da altri motocicli e scooter; alle 9:51 è partita la prima autovettura, un Maggiolino Volkswagen seguito da due 600 Multipla, da una Ferrari e da altre vetture di interesse storico come Porche, Mercedes, Volvo, Mini Cooper, Lancia Fulvia e vari modelli Alfa Romeo spider e berlina.

Dopo la conclusione della prova speciale dell’ultimo concorrente, mentre i cronometristi elaboravano le classifiche, tutti i partecipanti si sono trasferiti in un noto ristorante sul limitrofo lungolago per un piacevole momento conviviale.

Durante la conviviale il Presidente della Sezione UNVS Domenico Palazzetti ha diretto la cerimonia di premiazione consegnando i riconoscimenti di Campione Italiano UNVS di Regolarità Turistica 2018 ai primi classificati di ogni categoria. Hanno preso parte alla cerimonia consegnando materialmente i premi il Presidente Regionale del CONI dr. Riccardo Viola e il Delegato Regionale UNVS Umberto Fusacchia.

Sono stati proclamati campioni 2018 per la categoria Auto Luca Fersini, per la categoria Moto Roberto Di Clementi e per la categoria Scooter Franco Torreggiani, tutti appartenenti alla Sezione UNVS “G. Vismara” di Viterbo.

Alle sezioni UNVS ospiti sono andati il secondo premio delle moto (Andrea Angiolini della sezione di Perugia) e il terzo e quarto premio della sezione scooter (rispettivamente Franco Caccamisi della sezione di Pisa e Valfre Biagi della sezione di Livorno).

Il trofeo relativo al Memorial “Roberto Celestini”, già socio della Sezione UNVS di Viterbo e Presidente dell’Auto Moto Club scomparso all’inizio del 2017, è stato consegnato dall’attuale Presidente dell’Auto Moto Club Salvatore Fratejacci insieme ai fratelli Celestini a Giovanni Bigazzi, noto scooterista Aretino.

Gli illustri ospiti intervenuti hanno avuto parole di elogio per l’attività svolta dalla sezione UNVS viterbese guidata dal Presidente Palazzetti; in particolare il Delegato UNVS del Lazio Fusacchia ha consegnato a Palazzetti una targa in riconoscimento del lavoro svolto sul territorio. Il Presidente CONI dr. Viola ha poi concluso la giornata richiamando proprio il valore dei momenti di aggregazione legati a queste attività svolte sul territorio con impegno e passione; per questo ha elogiato l’operato instancabile del Presidente Palazzetti, ricordando anche di aver “scoperto” che tutto ciò è possibile grazie alla preziosa collaborazione della moglie Sig.ra Simonetta.

Classifica Autovetture d’Epoca

classifica nominativo veicolo sezione 1° FERSINI LUCA Innocenti Mini Cooper UNVS Viterbo 2° CARDARELLI ROBERTO Porche 944 UNVS Viterbo 3° CALISTI ANGELO Porche 924 UNVS Viterbo 4° BELLACIMA LUIGI Fiat 600 Multipla UNVS Viterbo 5° COLONNA IVO Volkswagen Maggiolone UNVS Viterbo 6° PROIETTI MAURIZIO Opel Corsa UNVS Viterbo 7° GATTO SANDRO Rover Mini Cooper UNVS Viterbo 8° RAPITI ENZO Mercedes 240 UNVS Viterbo 9° FERDINANDI REMO Lancia Fulvia Coupè UNVS Viterbo 10° GASBARRI MARIO AUGUSTO Volvo Coupè UNVS Viterbo

Classifica Motocicli d’Epoca

classifica nominativo motocilo sezione 1° DI CLEMENTI ROBERTO Honda VF 750 S UNVS Viterbo 2° ANGIOLINI ANDREA Piaggio Gilera 150 UNVS Perugia 3° CONTI CESARE Bmw R 100 S UNVS Viterbo 4° VALERI MORENO Honda VF 400 UNVS Viterbo NP MARINO LINO Honda 400 four UNVS Viterbo

Classifica Scooter d’Epoca

classifica nominativo scooter sezione 1° TORREGGIANI FRANCO Piaggio Vespa PX 125 UNVS Viterbo 2° IALONGO LEONARDO Piaggio Vespa GS 150 UNVS Viterbo 3° CACCAMISI FRANCO Piaggio Vespa 125 ET3 UNVS Pisa 4° BIAGI VALFRE Piaggio Vespa 125 GTS UNVS Livorno 5° SAVERI SANDRO Piaggio Vespa P 125 X UNVS Viterbo 6° SANSAVINI GIORGIO Piaggio Vespa 125 ET3 UNVS Viterbo

Classifica Sezioni UNVS

classifica sezione punti 1^ Sezione “Giuseppe Vismara “ Viterbo 80 2^ Sezione “Giuseppe Evangelisti” Perugia 9 3^ Sezione “Giovanni Giagnoni” Pisa 6 4^ Sezione “Nedo Nadi” Livorno 3

CLASSIFICHE ABBINATE A SCOPO PROMOZIONALE

Classifica Femminile

classifica nominativo vettura club 1^ Tranfa Vanessa AR 75 AMC Viterbo 2^ Giraldo Angelica AR Giulia 1300 AMC Viterbo 3^ Selvaggini Mayla AR 75 AMC Viterbo

Classifica Scooter

classifica nominativo scooter club 1° Bigazzi Giovanni Vespa 200 Rally Vespa Club Viterbo 2° Bisti Alessandro Vespa 180 Rally Vespa Club Roma 3° Maiolino Marco Vespa VNB 125 Vespa Club Viterbo 4° Moneta Luciano Vespa faro basso 125 Vespa Club Milano 5° Favetta Luciano Vespa P 200 X Vespa Club Roma

Classifica Autovetture