Il Maestro Carlo Mancini in Israele per un seminario internazionale

L’istruttore viterbese si è recato ad Hadera per una collaborazione tecnica con una delle scuole più prestigiose di Israele: lo Smart Fight Krav Maga

NewTuscia – VITERBO – Carlo Mancini, Commissario Tecnico Nazionale FIKM (Federazione Italiana Krav Maga) e Responsabile Tecnico di Krav Maga Viterbo, scuola di difesa personale del capoluogo, si è recato ad Hadera in Israele per un seminario internazionale con una delle scuole più importanti e prestigiose del paese: lo Smart Fight Krav Maga di Avivit Cohen e Lea Dray.

Dieci giorni di seminario per affinare le tecniche di combattimento corpo a corpo e studiare i metodi di allenamento israeliani e per rafforzare un rapporto di collaborazione tra i due istituti, quello italiano e quello israeliano, destinato a diventare di grandissimo livello.

“Una esperienza formativa importante. Lo Smart Fight Krav Maga di Hadera rappresenta un’eccellenza mondiale nel Krav Maga. Una scuola in continua crescita sotto la guida esperta di Avivit Cohen e Lea Dray, due istruttrici fortissime, universalmente considerate le migliori del mondo”- queste le parole di Carlo Mancini- “Lo Smart Fight cura con la medesima professionalità ed attenzione sia l’aspetto tecnico, di livello altissimo, sia l’aspetto umano, dando grande risalto alla personalità di ogni singolo allievo, creando i presupposti per tirare fuori da ogni studente il meglio”.

“Dopo il gemellaggio con Krav Maga Gijòn dello scorso anno, ed il seminario di Lea Dray a Viterbo a febbraio, con questo seminario abbiamo rafforzato ulteriormente il rapporto che ci lega a questa eccellenza israeliana”- prosegue Mancini- “ Siamo l’unica scuola del territorio in grado di mettere i nostri allievi in condizione di allenarsi con i migliori istruttori del mondo. Le competenze acquisite durante i seminari internazionali andranno a migliorare l’offerta didattica della nostra scuola, già di alto livello”- e prosegue – “ Colgo occasione per dare una grande notizia a tutti i nostri allievi e a tutti gli amanti del vero Krav Maga: a giugno avremo il piacere e l’onore di portare a Viterbo Avivit Cohen, la miglior istruttrice del mondo, per un seminario internazionale di Krav Maga nella città dei papi”.

La difesa personale è una cosa seria. Un diritto di ogni cittadino. Per questo è importante affidarsi a personale esperto e qualificato.

Diamo appuntamento a tutti a settembre per l’inizio della nuova stagione. Per una lezione di prova gratuita e cogliamo occasione per augurare a tutti una serena estate.