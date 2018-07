Lake Jazz Orchestra e Orchestralunata al Big Band Festival 2018 a Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Dopo il concerto degli americani della Philadelphia Jazz Orchestra continua domenica e lunedi al parco pubblico di Ronciglione il Big Band Festival del Tuscia in Jazz ospiti della rassegna due orchestre italiane il 15 luglio la Lake Jazz Orchestra diretta da Luca Rizzo e il 16 luglio l’Orchestralunata diretta da Maurizio Gregori. I concerti avranno luogo alle 21.30 e saranno ad ingresso libero. La Lake Jazz Orchestra nasce nell’Ottobre del 2010 da un idea del M.° Luca Rizzo. L’organico è quello di una big band tradizionale composta da una sezione di cinque sax, cinque trombe, quattro tromboni, una voce ed una sezione ritmica formata da pianoforte chitarra contrabbasso e batteria. Al primo CD Mission Impossible uscito nel 2012, sono seguiti più di trenta concerti tra i quali: Fortezza Borgia, Auditorium della Conciliazione di Roma, Viva Bracciano, Festival del Cinema, Teatro di Vejano, Marino Jazz Festival e molti altri. Nel 2013 è uscito il secondo CD So Big So Band interamente dedicato alla musica Latino Americana prodotto dal cantante Giancarlo Ruta. Nel dicembre 2015 esce il terzo CD Live at Marcigliana tutto dedicato al Jazz anni ’60. Collaborano e suonano con noi in occasione dei concerti: Sergio Vitale, Claudio Corvini, Enzo de Rosa, Tiziano Ruggeri, Alessandro Tomei, Paulo La Rosa e Paolo Iurich.

L’Orchestralunata è un orchestra a tutti gli effetti che, con i suoi venti elementi, sa stupire la platea per la sua originalità. A comporre il variegato gruppo di musicisti infatti, sono bambini e ragazzi tra i 7 e i 18 anni che, senza esitazione, si sono tuffati in questa esperienza che di anno in anno li sta rendendo sempre più conosciuti ed apprezzati. Ma credere che l’Orchestralunata sia una semplice orchestra giovanile è un abbaglio, perchè il repertorio che accompagna la band è tutt’altro che scontato. In grado di spaziare da testi di elevata profondità a perle di puro divertimento e di assoluta vitalità, le note che fuoriescono dagli strumenti degli “stralunati” sanno infatti smuovere il pubblico dalla prima all’ultima esecuzione. E ovviamente, dietro un’insolita orchestra non poteva che esserci un insolito direttore, ovvero il Maestro Maurizio Gregori, che sul palcoscenico sa fondersi al gruppo e ai suoi ritmi, e guidarlo attraverso quella profonda intesa che ha con i suoi giovani musicisti. l’Orchestralunata insomma è un vortice di musicalità e di messaggi universali che hanno trovato conferma nei riconoscimenti artistici e nelle collaborazioni con grandi musicisti del panorama nazionale.

A prestare la propria voce nella registrazione del nuovo album Orchestralunata sono stati infatti Simone Cristicchi, Teresa De Sio, Cisco (l’ex cantante dei Modena City Ramblers), e ancora Sandokan e i Sud Sound System. Un lavoro durato mesi che ha portato la band a dar vita ad un repertorio ardito, composto dalla rivisitazione di canzoni che hanno segnato intere generazioni e da una serie di inediti che in punta di piedi riescono a parlare di temi fortemente sociali. Anche domenica e lunedì dalle ore 18 in poi al parco pubblico sarà possibile degustare gli aperitivi e le apericene del Numero 9, noto bar restaurant di Ronciglione, che per l’occasione di sposta al Parco Pubblico. Per le apericene si consiglia la prenotazione al 327 0341382. Dopo il festival di luglio il Tuscia in Jazz ritornerà a Ronciglione il 14 agosto presso il Ristorante Fiorò con il concerto di Sarah Jane Olog & Luca Casagrande e la festa di ferragosto e dal 31 ottobre al 4 novembre con i suoi seminari didattici e una serie di concerti nel Teatro Petrolini e in altre sale eventi della città. Per info visitate la pagina Facebook/Tusciainjazz o il sito www.tusciainjazz.it