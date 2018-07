Confesercenti Roma: Stop ai ticket restaurant della società Qui!

NewTuscia – ROMA – Stop ai ticket restaurant della società Qui!, diffusissimi tra i dipendenti pubblici. La Consip ha deciso la risoluzione della convenzione in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e nel Lazio, “per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali”. Numerose imprese esercenti la ristorazione nella rete convenzionata con il gruppo hanno segnalato il mancato pagamento da parte della stessa società delle fatture relative ai buoni pasto spesi dai dipendenti pubblici.

«E’ una vergogna! – ha dichiarato in una nota Claudio Pica (Presidente Fiepet Confesercenti Roma) – Invitiamo tutti i bar e ristoranti a non ritirare i buoni pasto. Chiederemo un incontro urgente con il Governo per tutelare le migliaia di imprese che rischiano la chiusura durante la stagione estiva che proprio oggi entra nel vivo». Una ulteriore mancanza di rispetto per il lavoro dei pubblici esercizi.

«Valuteremo anche un eventuale esposto alla Procura di Roma – ha aggiunto Pica – se sono stati commessi reati o irregolarità nella aggiudicazione della gara CONSIP».

Confesercenti Roma