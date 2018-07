In agosto Tarquinia Lido avrà la guardia medica turistica

NewTuscia – TARQUINIA – Si comunica che per il mese di agosto, in via Andrea Doria n.51, presso Tarquinia Lido, sarà attivo il servizio di Guardia Medica Turistica del Comune di Tarquinia. Il medico sarà in sede dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Mentre per il mese di luglio si rende noto a tutti i villeggianti di Tarquinia che, a causa di irreperibilità dei medici non è stato possibile attivare il servizio.

Si fa presente che tutti i villeggianti nel Comune di Tarquinia potranno rivolgersi, previa disponibilità degli stessi e nel rispetto degli orari di apertura degli ambulatori, ai medici di medicina generale, in servizio nel territorio.

Di seguito sono riportati i nomi dei medici con le rispettive sedi ed orari ambulatoriali.

, via Muzio Polidori, 15 – orari: lunedì dalle 07,30 alle 08.30, martedì dalle 18,30 alle 19,30, mercoledì 18,30 alle 19,30, venerdì dalle 07,30 alle 08.30; Castignani Piero , Via G. Marconi, orari: 18: lunedì e giovedì dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00, mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 11,00, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 12,00 alle 16,00;

Le prestazioni sanitarie avranno il seguente tariffario: 5,00 euro per la prescrizione medica, 15,00 euro per la visita ambulatoriale, 25,00 euro per la visita domiciliare.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con sede in Via Genova, 52 – filiale 14500, Viterbo 0110 –IBAN:IT66R0100514500000000218040 –BIC: BNLIITRR, o su conto corrente postale che dovrà essere inviato all’Azienda Usl di Viterbo, via Enrico Fermi, n.15 -01100 VT, con le medesime causali sopra citate.

Nella Causale dovrà essere specificata la tipologia della prestazione ricevuta: quindi la prescrizione medica , la visita ambulatoriale o la visita domiciliare. Sarà cura della ASL procedere alla verifica dei pagamenti effettuati.

Per le emergenze sanitarie chiamare il 118.Tuttavia, presso il presidio ospedaliero di Tarquinia, resterà attivo il servizio di continuità assistenziale (guardia medica).