Libertas Pilastro: Campionati Italiani Fedrali di Pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Letizia Ciccioli atleta della Libertas Pilastro accompagnata dall’istruttrice Sara Turchetti, ha disputato a Piancavallo (Pordenone) i Campionati Italiani Federali di pattinaggio artistico, nonostante la buona prova che la ragazza ha effettuato, per pochissimo, non è bastata per accedere alla finalissima, la gara si è rivelata più difficile del previsto, con atlete tutte molto brave racchiuse in pochi punti.

“Comunque – dice Letizia – sono ugualmente contenta di aver partecipato a questa manifestazione che è il massimo della categoria, peccato ero ben preparata e motivata, ma ogni gara ha la sua storia, andrà meglio la prossima volta”.

Ringraziamento da parte dei dirigenti e degli istruttori alla ragazza e alla sua famiglia per l’impegno e i sacrifici profusi per tutta la stagione sportiva.

Non solo pattinaggio, presso il centro sportivo Sacro Cuore, continua, a cura dell’Accademia della Croce Scarlatta (recentemente affiliata Libertas), il personalissimo campo estivo totalmente a tema “Gioco di ruolo”che si effettuerà fino al 21 luglio ed è solo il primo di una lunga serie di eventi in programma nel corso dell’anno, chi è interessato può rivolgersi presso il centro tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 18.00”.

Carlo Turchetti – ASD Libertas Pilastro ‘92