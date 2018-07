Lazio, Zingaretti: Tortoriello, primi 100 giorni buon viatico per crescita Regione

NewTuscia – ROMA – “Le cose fatte ed anche quelle impostate dalla Regione in questi primi 100 giorni di consiliatura vanno nella giusta direzione e sono un buon viatico per il futuro del Lazio –dichiara Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria – La Giunta ed il Consiglio, comprese le opposizioni, stanno dimostrando con grande senso di responsabilità la giusta attenzione ai temi dello sviluppo imprenditoriale e della competitività di tutti i territori del Lazio.

In questa cornice ben si inserisce la proposta di Unindustria per un Masterplan “Roma Futura 2030 -2050” che punti a rilanciare il ruolo di grande capitale internazionale, guardando all’area metropolitana in stretta connessione con le altre provincie della regione. Infatti, nei prossimi giorni, siamo stati invitati dalla Commissione Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Consiglio Regionale a presentare il progetto. Auspichiamo di trovare condivisione sugli obiettivi e sui metodi. Siamo fiduciosi che, accanto alle buone politiche intraprese finora dalla Regione, questo progetto possa concorrere a consolidare e ad accrescere la nostra posizione di seconda economia del Paese”.