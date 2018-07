Italia Nostra Etruria chiede bandi per l’iniziativa “Adotta una rotonda”

Appello al Comune di Tarquinia e alla Provincia di Viterbo

NewTuscia – TARQUINIA – “Adotta una rotonda”. Questa la proposta che Italia Nostra sezione Etruria lancia, con una lettera, al Comune di Tarquinia e al presidente della provincia di Viterbo, affinché sia bandito l’affidamento per la valorizzazione delle rotonde e degli spazi verdi della città. L’iniziativa, già adottata in molti Comuni, mira alla valorizzazione delle rotatorie costruite sul territorio comunale, tramite l’individuazione di sponsor pubblici e privati (aziende, enti, società, associazioni e altri) interessati alla manutenzione o alla nuova sistemazione delle stesse.

I soggetti interessati avranno la possibilità di inserire i marchi dell’azienda finalizzati alla sponsorizzazione all’interno dell’area assegnata, sulla quale si impegnano ad eseguire interventi di manutenzione e valorizzazione con evidente ritorno di immagine.

Il bando, dovrebbe infatti, predisporre la concessione gratuita delle aree verdi all’interno delle rotatorie per attuare, attraverso la realizzazione di opere e l’installazione di pannelli, un’importante azione di riqualificazione e miglioramento incentrata sull’identità storica e culturale del territorio.

Italia Nostra Etruria dichiara di avere almeno cinque sponsor pronti a partecipare al bando di “Adotta una rotonda” che auspichiamo sarà promosso dal Comune di Tarquinia. Riscontro positivo al riguardo arriva da parte della Confcommercio Lazio Nord Viterbo, che in collaborazione con la FIPE potrebbe coinvolgere le attività commerciali, sottolineando una forte collaborazione e il legame con i settori del commercio della città.

La stessa richiesta di collaborazione per la valorizzazione delle rotonde verrà inviata alla provincia di Viterbo, per tutte le rotatorie in carico all’amministrazione provinciale, auspicando un riscontro positivo.