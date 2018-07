Voucher, CNA: “Bene le aperture del ministro Di Maio”

NewTuscia – ROMA – “CNA esprime soddisfazione per le aperture del ministro Luigi Di Maio sui voucher, ottimo strumento improvvidamente eliminato, che è necessario attivare in tutti i settori che lo avevano utilizzato con successo per gestire picchi produttivi o situazioni di mercato impreviste, non solo nel turismo e in agricoltura.

Una indagine della CNA ne aveva messo in evidenza l’importante contributo all’occupazione nei settori dei servizi e del manifatturiero. Occupazione che deve essere altresì favorita aiutando le imprese a trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, non limitandone l’uso”. Lo si legge in un comunicato della CNA.