Santa Severa: I fantasmi del goal, incontro con Andrea Vianello

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Per la “Rassegna racconti in blu” Reading e racconti dedicati ai temi del mare e del viaggio venerdì 13 luglio, alle ore 21 nel piazzale delle Barrozze è in programma un incontro con Andrea Vianello, con le musiche dal vivo di Pier Cortese, le proiezioni di Marco Catani e la regia di Antonio Sofi. L’evento è organizzato da Coopculture in collaborazione con la Regione Lazio, Mibact e Comune di Santa Marinella.

Nell’anno dei mondiali di calcio, arrivati ormai alle finali si parlerà di quattro fenomeni del football che non sono mai comparsi con un ruolo da protagonisti nei palmares ufficiali del grande calcio, nelle classifiche dei migliori di tutti i tempi, eppure – dicono – fossero i più forti di tutti.

Quattro calciatori formidabili sconosciuti al grande pubblico, eroi di una realtà parallela, fantasmi del goal dentro il sogno di un calcio che non c’è più e che non ha mai potuto avverarsi. Un viaggio dall’Inghilterra alle Americhe, passando per la Russia, raccontato dal giornalista Andrea Vianello.

Modalità di partecipazione

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione consigliata euro 2,00

Info e prenotazioni

tel / 06.3996.7999