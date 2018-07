San Venanzo, inizia oggi “In…Canto d’estate”: sabato concerto di Morgan

NewTuscia – SAN VENANZO – Morgan, Toni Cicco e la sua Formula 3, Daiana Lou, Stef Burns, Claudio Golinelli e Juan Van Emmerloot: saranno loro i protagonisti dell’11esima edizione di “In… Canto d’estate”, il festival della musica d’autore, in programma dal 12 al 15 luglio presso il suggestivo parco comunale Villa Faina di San Venanzo ed organizzato dalla locale Pro Loco (sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco), con il patrocinio del Comune.

Novità di quest’anno è la serata di beneficenza dedicata all’associazione Avanti Tutta onlus. Sabato sera una parte del costo del piatto di punta del menù sarà devoluto all’associazione del presidente Leonardo Cenci, che porterà i suoi saluti prima del concerto delle ore 21. Venerdì 13 luglio, invece, con la Vulcano Off Road è previsto un raduno in notturna.

Come sempre tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e saranno anticipati da gruppi spalla locali e da dj set, che saliranno sul palco dopo l’esibizione principale. Tutte le sere, inoltre, sarà possibile cenare in piazza degustando alcune specialità tipiche della zona.

DAIANA LOU – Daiana e Luca sono i volti e le anime che si celano dietro il progetto Daiana Lou e saliranno sul palco di San Venanzo giovedì 12 luglio. Una storia d’amore che ha saputo unire due percorsi musicali molto diversi, creando uno stile originale grazie al forte contrasto dei loro percorsi artistici. Hanno iniziato a Roma come musicisti di strada e, con l’aiuto del feedback ricevuto nel repertorio internazionale, hanno deciso di testare la piazza tedesca durante una vacanza a Berlino, che in breve tempo e diventata la base della loro attivita come artisti di strada. In Germania, c’e stato un immediato consenso. In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica Festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro Soler li ha scelti come una delle tre band per la decima edizione di X-Factor Italia, che ha permesso al duo di farsi conoscere dal grande pubblico. Emblematica la loro cover durante la diretta: “Running with the wolves” di Aurora. Durante il quarto show dal vivo del programma Sky, i Daiana Lou hanno deciso di esprimere i propri sentimenti riguardo alla difficolta artistica di adattarsi alle dinamiche di quel format televisivo dimostrando le proprie emozioni vere e sincere come esseri umani che vogliono semplicemente fare musica. Lasciata alle spalle l’esperienza televisiva, hanno iniziato a lavorare in studio per registrare il loro primo album. Gli anni trascorsi a Berlino hanno influenzato profondamente il sound del duo e, l’album di debutto Streeterapy, e il punto d’incontro tra la musica di strada l’elettronica dei club berlinesi. Tre delle canzoni dell’album sono incluse nella colonna sonora di “Terapia di coppia per amanti”, un’importante commedia italiana uscita nell’ottobre 2017 dove il duo interpreta anche il ruolo di loro stessi nel film. Il duo pop/alternative e composto da Luca che suona la chitarra, la cassa e il charleston allo stesso tempo, creando armonie blues acide e pulsazioni ritmiche esplosive; Daiana spazia dal sussurro alle melodie potenti e sillabate scandendo il ritmo di Luca suonando il rullante. Il live che propongono e pieno di ingredienti: momenti eterei, psichedelici, soft punk melodici, trip hop mescolati in interpretazioni profonde e passionali. Oltre alle attivita dal vivo, partecipano a diversi programmi televisivi e radiofonici italiani suonando dal vivo e rilasciando interviste per far conoscere il loro primo album.

STEF BURNS, CLAUDIO GOLINELLI E JUAN VAN EMMERLOOT – Il trio porterà l’energia del rock’n’roll venerdì 13 luglio. Con il tour dell’estate scorsa con i BGH avevano sorpreso tutti e raccolto grandi consensi, nei dieci concerti tenuti, la maggior parte sold out. Quest’anno a fianco di Stef Burns e Claudio “Gallo” Golinelli, alla batteria ci sarà l’olandese Juan van Emmerloot, da anni al fianco di Stef Burns anche nella Stef Burns League. La prossima estate, dopo il tour con Vasco Rossi, il potente trio partirà per un tour che li vedrà insieme per una decina di date. Cresciuti con i suoni incandescenti di Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff Beck e altri mostri sacri del rock che hanno segnato la storia musicale degli ultimi 50 anni, i tre musicisti portano sul palco insieme uno show potente e trascinante, che fa divertire.Già in precedenza il trio si era esibito raccogliendo grandi soddisfazioni, tra festival e località estive. Il chitarrista californiano Stef Burns e la vigorosa sezione ritmica formata dal bassista Claudio “Gallo” Golinelli ed il batterista Juan van Emmerloot, formano un trio rock’n’roll eccezionale. Con una scaletta di famosi brani internazionali, unitamente all’energia e alla carica di simpatia che li contraddistingue, Stef, il “Gallo” e Juan regaleranno ancora una volta al pubblico un concerto dal groove sfrenato e divertimento assicurato.

MORGAN – Sabato 14 luglio ad esibirsi sarà il cantautore milanese. Per il nuovo tour estivo Morgan ha scelto una formazione di tutto rispetto, composta da musicisti e professionisti di gran livello, Daniele Dupuisin arte Megahertz (che ha già accompagnato artisti del calibro di Max Gazzè, Bluvertigo, Max Pezzali e Cristiano De Andrè) compagno di tante avventure che si cimenterà al basso, vocoder, theremin, tastiere e voce,Agostino Nascimbeni alla batteria, Dario Ciffo alle chitarre (entrambi componenti del duo pop-rock “I Lombroso”) e Marco Santoro a tromba e fagotto (coinvolto come musicista nelle registrazioni in studio dell’ultimo disco di Daniele Silvestri con il quale collabora anche come musicista nei concerti, e che ha partecipato a diverse tournèe con le orchestre più importanti d’Europa). La band supporterà il maestro Morgan, impegnato con una postazione polistrumentale, attraverso i suoi brani più popolari, quelli dei “Bluvertigo” (gruppo fondato insieme ad Andrea Fumagalli), in alcuni omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che lo hanno accompagnato durante la sua crescita artistica, tra cui David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran e Kraftwerked. Spazio anche ai cantautori italiani di grande livello come Umberto Bindi, Luigi Tenco, Domenico Modugno e Fabrizio De Andrè.

TONY CICCO E LA SUA FORMULA 3 – Domenica 15 luglio sarà Tony Cicco e la sua Formula 3 a chiudere il Festival. Due ore di spettacolo incentrato sul grande Lucio Battisti. Un concerto che percorrerà la carriera di questa band e i più grandi successi del cantautore romano uno spettacolo tutto da cantare insieme a uno dei gruppi che ha collaborato in maniera più stretta con Lucio Battisti.

BUON MANGIARE, BUON BERE E LA SOLIDARIETA’

Non può mancare la tavola. La Pro Loco di San Venanzo propone le sue migliori specialità culinarie: una manifestazione a “chilometro zero” è la caratteristica che i giovani del consiglio hanno sempre ricercato. Pasta fatta a mano, tartufo del Monte Peglia e Sella di San Venanzo, sono queste le regine della tavola sanvenanzese. Non mancheranno la cacciagione (cinghiale, lepre e capriolo), la torta al testo e le degustazioni di prodotti tipici. Novità di questa edizione è l’hamburger di bovino nostrano e patatine fritte, in menù tutte le sere. Tutto accompagnato dai migliori vini delle cantine del territorio. Sabato sera il piatto di punta del menù sarà collegato all’Associazione Avanti Tutta onlus. Una parte del costo della pietanza, infatti, sarà devoluto all’associazione del presidente Leonardo Cenci.

L’ Associazione Pro Loco di San Venanzo ha organizzato un fine settimana alla scoperta dei sapori e profumi del proprio territorio. Dal 12 al 15 luglio presso il Parco Comunale Villa Faina di San Venanzo (uscita E45 Marsciano- 5km direzione Orvieto).