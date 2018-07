Il presidente Mattarella incontra il prof. Emmanuele Emanuele, cittadino onorario di Sutri

NewTuscia – ROMA – Il Presidente della Repubblica On. Prof. Sergio Mattarella ha fatto visita, alle sedi della Fondazione Roma e della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, site rispettivamente a Palazzo Sciarra e Palazzo Cipolla, in Via del Corso a Roma. Rispondendo ad un invito del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, il Capo dello Stato ha voluto visitare la mostra di acquerelli dall’evocativo titolo “Sicilia, il Grand Tour”, che è stata inaugurata lo scorso maggio e ed è attualmente in corso al Museo di Palazzo Cipolla (fino al 22 luglio prossimo). Un prestigio per la comunità sutrina che vede, nel prof. Emmanuele Emanuele, un suo cittadino onorario, il primo della nostra storia, capace, quindi, di rappresentare Sutri nel mondo e nei confronti delle più alte figure del nostro Paese, come, appunto, quella del Presidente della Repubblica, Mattarella. Un percorso culturale che risponde perfettamente alle esigenze di rinascita culturale della Città di Sutri, nella visione del suo sindaco, Vittorio Sgarbi.

Il Presidente Mattarella ha percorso le sale del museo guidato dallo stesso Prof. Emanuele, ispiratore della mostra, il quale ha voluto illustrargli personalmente le circa 400 opere realizzate da Fabrice Moireau, il “pittore dei tetti di Parigi”, uno dei più grandi acquerellisti contemporanei. Le opere, infatti, offrono un’interpretazione poetica, singolare e di sapore quasi intimista dei luoghi e dei paesaggi più significativi della Sicilia, da quelli noti ai meno conosciuti, gli stessi raccontati al mondo intero da illustri viaggiatori stranieri a fine Ottocento e primi del Novecento in quel fenomeno europeo che assunse – giustappunto – la denominazione di “Grand Tour”. La visita si è conclusa con il dono al Capo dello Stato, da parte del Prof. Emanuele, del bel volume che raccoglie i disegni “siciliani” di Moireau, edito dalla Fondazione Tommaso Dragotto ed arricchito dal racconto del magistrato scrittore Lorenzo Matassa, e con l’apposizione della firma da parte del Presidente Mattarella su una pergamena al termine del percorso espositivo.

Nell’occasione, il Presidente della Repubblica ha visitato anche, presso l’antistante Palazzo Sciarra, la ricca ed importante Collezione Permanente d’Arte della Fondazione Roma, composta da un cospicuo ed originale corpus di opere che vanno dal Quattrocento ad oggi. Basata su un modesto nucleo originario proveniente dalle raccolte del Monte di Pietà e della Cassa di Risparmio di Roma, essa è stata notevolmente incrementata nel corso degli anni con una campagna acquisti voluta e promossa dal Prof. Emanuele stesso, il quale ha avuto anche l’idea di raccogliere e rendere fruibili le opere in uno spazio espositivo permanente, appositamente creato presso Palazzo Sciarra, e da novembre scorso dotato di un moderno e funzionale sistema didattico multimediale che consente di “toccare con mano” le opere e conoscerne in dettaglio storia, caratteristiche e curiosità. La Collezione è peraltro arricchita da una selezione di quattrocento pezzi del prezioso patrimonio numismatico della Fondazione Roma: degna di particolare nota è la serie di medaglie papali, che vanno da Martino V Colonna a Papa Francesco, seconda solo – per numero e qualità degli esemplari – al Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana.

