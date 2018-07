La Notte delle Notti Sabato 14 Luglio a Capranica

NewTuscia – CAPRANICA – Tutto pronto per La Notte delle Notti di Viva Capranica 2018. Sabato 14 luglio a partire dalle ore 20.00 il cuore del centro storico di Capranica sarà animato dalle cene in piazza organizzate dalle associazioni locali con prodotti a km 0. Presenti anche stand enogastronomici, truck food e il mercatino tradizionale dedicato all’artigianato.

Musica live per le vie del centro con le performances dei Telefunken e degli Sbandati. In Piazza 7 Luglio intrattenimento del DjSet Andrea Di Pietro, in Piazza Garibaldi i Blues Metal Jacket, a Piazza Borghetto il Gruppo L’incontro.

All’interno del Tempio Romanico di San Francesco si replica alle 22.00 alle 23.00 e alle 24.00 l’emozionante video-danza-spettacolo dedicato a Capranica con la ballerina Daria Giomma. Video di Simone Calcagni.

Alle 22.30 presso la “Piazzetta di San Pietro” l’inaugurazione dell’opera di Arte Urbana per Capranica dall’artista Giuseppe Gütan. Organizzazione a cura dell’Associazione Kill The Pig

Viva Capranica 2018 è organizzato dal Comune di Capranica con il prezioso sostegno della Fondazione Carivit, della Regione Lazio, della Comunità Montana dei Cimini, della Bcc Roma, della Coopernocciole e con la collaborazione della Proloco di Capranica, dell’Associazione Tuscia Autoctona e dell’Associazione Diffrazioni.

Il programma completo della Notte delle Notti:

Sabato 14 Luglio

ore 20.00 – Centro Storico, Notte delle Notti

Cene in Piazza

Pro Loco – Piazza 7 Luglio

Confraternita di San Terenziano – Piazza San Giovanni

Roma Club – Via Francesco Petrarca

Comitato Carnevale – Piazza Garibaldi

Guardie Ambientali – Piazza Palazzaccio, Viccinella

Unione Sant’Antonio – Piazza Santa Maria

ore 22.00/23.00/24.00 – Tempio Romanico di San Francesco – Repliche dello Spettacolo di Danza-Video Mapping dedicato a Capranica.

ore 22.30 – Centro Storico, Piazzetta di San Pietro

Inaugurazione dell’opera di Arte Urbana per Capranica dall’artista Giuseppe Gütan. Organizzazione a cura dell’Associazione Kill The Pig

…nel Centro Storico

Telefunken, Street Parade Marchin’ Band

Gli Sbandati, Incursioni sonore

Dj Set Andrea Di Pietro – Piazza 7 Luglio

Gruppo L’Incontro – Piazza del Borghetto

Blues Metal Jacket – Piazza Garibaldi