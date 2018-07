Conferimento delle lauree ai Marescialli dell’Aeronautica Militare del Corso Vidharr

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 12 luglio, presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare / Comando Aeroporto di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di conferimento degli attestati di Laurea in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali agli 84 Marescialli di 3^ classe del 18° corso “Vidharr”.

La cerimonia, presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e dell’Aeroporto di Viterbo, Col. Leonardo Moroni, anche in rappresentanza del Comandante delle Scuole/3^ Regione Aerea di Bari, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi, si è svolta alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università della Tuscia, Prof. Alessandro Ruggieri, di alcuni Professori, tra cui i relatori delle tesi, delle Autorità civili e militari della città di Viterbo e dei familiari dei laureandi.

Nel suo discorso d’apertura il Colonnello Moroni dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha sottolineato “la complessità e la valenza di questo lungo periodo trascorso alla Scuola. Periodo fatto non solo di studi e valutazioni ma costellato anche da tanti altri momenti che hanno consentito ai nostri marescialli di comprendere ed assimilare i principi, i valori e le qualità che contraddistinguono gli uomini e le donne in azzurro. E mi riferisco allo spirito di sacrificio, alla lealtà, al senso di appartenenza, allo spirito di corpo ed alla serietà nell’affrontare ogni momento e aspetto della vita, sia professionale che personale.”

Il Magnifico Rettore prima di effettuare formalmente il conferimento del titolo di laurea ha tenuto un breve discorso nel quale ha evidenziato come la relazione con la Scuola sia molto cresciuta nel tempo “sviluppandosi con piccoli e frequenti progressi che hanno consentito non solo di portare miglioramenti a questo corso ma anche di apprendere qualche cosa di nuovo perché nelle relazioni tra Istituzioni c’è sempre qualcosa da imparare sia nell’organizzazione che sulle modalità di gestione degli allievi.”

Durante la cerimonia, come da tradizione, sono stati assegnati anche alcuni importanti riconoscimenti ai frequentatori più meritevoli:

– la tradizionale “Targa di merito” assegnata dal Reparto al primo classificato nella “Graduatoria di fine ciclo formativo” anni 2017 e 2018, rispettivamente al Maresciallo 3^ classe Emanuele Merola ed al Maresciallo 3^ classe Giuseppe Convertini;

– i premi in regime di reciprocità tra Nazioni; nello specifico quello argentino, consegnato dal Col. Diego Cristobal, Addetto per la Difesa per l’Ambasciata Argentina in Italia, al primo classificato alla fine corso biennale, Maresciallo 3^ classe Giuseppe Convertini; quello brasiliano consegnato dall’Addetto per la Difesa e Aeronautico del Brasile in Italia e Slovenia, Colonnello Pilota Reginaldo Pontirolli, al primo classificato nella graduatoria didattica (area universitaria e tecnico professionale al termine del ciclo formativo del corso di laurea in Infermieristica), Maresciallo 3^ classe Emanuele Lanzillo, quello peruviano consegnato dal Col. Frank Castaneda, Addetto per la difesa Aeronautico dell’Ambasciata del Perù in Italia, al primo classificato nella graduatoria didattica (Area Universitaria e tecnico professionale) di fine ciclo formativo, relativa al percorso di studi in “Infermieristica” anno 2017, al Maresciallo 3^ classe Federico Putino;

– la borsa di studio offerta dalla Fondazione Carivit, consegnata dal suo Presidente, Dottor Marco Lazzari, al Maresciallo allievo con la media più elevata nel triennio negli studi esclusivamente universitari, per il corso di laurea in infermieristica terminato nel 2017 al M.llo 3^ classe Putino Federico mentre per il corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali al M.llo 3^ classe Cosimo Di Liddo.

Per i Marescialli dell’Aeronautica Militare del 18° corso si tratta dell’ultimo importante obiettivo formativo raggiunto prima di essere trasferiti, tra qualche settimana, ai Reparti d’impiego.

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.