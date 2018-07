Catini: Chiara, porta in alto il nome di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – È un grande orgoglio per tutta l’Amministrazione e per tutta la Città di Tarquinia apprendere che Chiara Bordi è stata inserita nelle selezioni per il concorso che decreterà la nuova Miss Italia. Chiara è un esempio positivo per tutti i giovani: la sua tenacia, la sua voglia di ripartire più forte di prima, la sua volontà di mettersi costantemente in gioco anche con sfide che possono sembrare insormontabili devono essere prese come punto di riferimento per tutti ma in particolar modo per tutti i giovani.

Nulla è impossibile, basta lavorare sodo senza abbattersi alla prima difficoltà. Questo messaggio che Chiara ci sta trasmettendo deve rimanere scolpito nelle nostre menti. Sarò il suo primo tifoso e le mando, a nome anche di tutta l’Amministrazione un grandissimo in bocca al lupo per questa sua nuova avvincente sfida.

Manuel Catini

Ass.re Servizi Sociali e Politiche Giovanili