Amelia, strade: Interventi a Via della Repubblica e in altre del centro storico

NewTuscia – AMELIA – Inizieranno il 3 settembre i lavori di rifacimento dell’ultimo tratto di via della Repubblica nel centro storico. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Avio Proietti Scorsoni, che ricorda come anche quest’opera sia inserita nel pacchetto di interventi riguardanti il rifacimento delle vie di competenza comunale. Lo stesso assessore sottolinea come, nonostante le ristrettezze economiche e finanziarie, l’amministrazione sia stata in grado di prevedere una serie di lavori cercando di far fronte almeno alle emergenze più impellenti.

Proietti Scorsoni ricorda anche la collaborazione in alcuni progetti delle associazioni, citando il caso dell’associazione Atletica Lab, che in collaborazione con il Comune, ha proceduto alla chiusura con toppe di asfalto le principali buche nel centro storico per permettere lo svolgimento in sicurezza della gara podistica “Corriamelia”, in programma domenica prossima.