Al castello di Santa Severa Valerio Massimo Manfredi con “Il mio nome è nessuno”

di Stefano Stefanini

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Valerio Massimo Manfredi, si esibirà al castello di Santa Severa sabato 14 luglio ore 21, nell’ambito del Festival Caffeina, con il monologo “Il mio nome è nessuno”, tratto dall’omonimo romanzo dedicato alle vicende del re di Itaca, dalla nascita del figlio sino al suo ultimo viaggio. Di Ulisse – la figura più misteriosa della letteratura universale, uomo che ebbe un rapporto particolare con il mare – Valerio Massimo Manfredi farà rivivere le mille avventure, alcune delle quali mai raccontate, nella suggestione notturna unica del Castello che sorge sul mare, fortezza che nei secoli è stata scenario di tanti “approdi” e di “partenze”, come di “naufragi” .

Nel “Castello baciato dal mare” è stato allestito, oltre al monologo dedicato ad Ulisse, un variegato cartellone di appuntamenti, organizzati dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Il mare sarà protagonista del più grande evento italiano dedicato al surf, Surf Expo, che nel week-end del 20-22 luglio festeggia il suo ventennale sulla spiaggia antistante il castello

Musica, teatro, intrattenimento, letteratura, conferenze e percorsi in notturna: il Castello di Santa Severa ospita un cartellone di eventi lungo tre mesi, a partire dal prossimo fine settimana, con due appuntamenti a ingresso gratuito. Protagonisti gli scrittori Andrea Vianello, venerdì 13 luglio ore 21 all’interno della rassegna Racconti in blu, con “I fantasmi del goal” .

Un ricco programma di appuntamenti organizzati dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Il mare sarà protagonista del più grande evento italiano dedicato al surf, Surf Expo, che nel week-end del 20-22 luglio festeggia il suo ventennale sulla spiaggia antistante il castello.

Il programma prosegue con:

2 agosto: il festival Sere d’estate, che apre con la prima nazionale di “Antigone” con Massimo Venturiello.

10 agosto: Gio Evan in “Non Contro Me Tour”.

11 agosto: sale sul palco Edoardo Leo con “Ti Racconto Una Storia”.

13 agosto: appuntamento con un big della musica e dell’intrattenimento, Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana.

14 agosto: “Il Lago Dei Cigni” messo in scena dalla Compagnia Nazionale Raffaele Paganini.

17 agosto: spazio alla comicità con Max Giusti e il suo spettacolo “Va Tutto Bene”

18 agosto: in programma “Il Flauto Magico” di Astra Roma Ballet.

23 agosto: graditissimo ritorno di Maurizio Battista in “Scegli una carta”

24 agosto: è la volta di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in “Musica Nuda”.

26 agosto: una proposta classica e in tema con “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare con gli attori di Controtempo Theatre.

29 agosto: protagonista la musica di Giandomenico Anellino

31 agosto: concerto di una band che rappresenta la “storia” della musica italiana, I Nomadi.

1 settembre: arrivano Lillo e Greg e, sabato 8 settembre, gran finale con uno show spettacolare che coinvolge 130 musicisti: Pink Floyd Legend.

In programma anche le rassegne: Art One Shot e Racconti In Blu a cura di Coopculture con gli incontri e gli exhibit dedicati agli artisti contemporanei Patrizia Molinari e Stefano Trappolini e con gli scrittori Andrea Vianello il 13 luglio ed Elena Stancanelli il 5 agosto.

Un interessante ciclo di conferenze scientifico-divulgative: cose, uomini, paesaggi del mondo antico, organizzate da Flavio Enei, archeologo e direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di S. Severa e dal Gatc (Gruppo archeologico del territorio Cerite) con appuntamenti da luglio a settembre.

A disposizione dei visitatori affascinanti percorsi in notturna resi possibili grazie all’illuminazione artistica realizzata da Acea Illuminazione: Castello Sotto le Stelle e Raggi di luna su Pyrgi con le visite all’Antiquarium e alle mura poligonali.

Non mancano le rassegne musicali classiche: con le proposte di Castello in jazz e Quartetto d’archi organizzate da Stefano Marzolla, oltre a un concerto multimediale, il 29 luglio, Incanti Dal Mare dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia, e il teatro con lo spettacolo itinerante in costume d’epoca “Cyrano De Bergerac”, con i giovani attori della Compagnia Controtempo. Per ulteriori informazioni www.castellodisantasevera.it

“Il cartellone estivo di eventi – ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – è motivo di grande soddisfazione. Un risultato, frutto del lavoro di tanti, che ha permesso di ridare nuova vita a questo luogo. Uno straordinario impegno corale che ci ha consentito non solo di aprire le porte del castello e delle sue aree museali, ma di ampliare l’offerta di cultura ed eventi per i tanti visitatori e turisti che ogni anno visitano la capitale e le province del Lazio. Tre mesi di appuntamenti, da luglio a settembre, in un posto che è un autentico gioiello sul mare”.