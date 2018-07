A Viterbo e a Civitavecchia seminari di CNA per l’aggiornamento di installatori e manutentori di impianti a gas

NewTuscia – VITERBO – Fa tappa mercoledì 18 luglio a Viterbo e il giorno successivo a Civitavecchia, sempre alle 17,30, “Seminari a regola d’arte”, iniziativa ideata e promossa da CNA Installazione Impianti per la diffusione della cultura tecnica e legislativa nel settore termoidraulico.

Sotto la lente d’ingrandimento, gli aggiornamenti della UNI 7129/2015, che è l’unico riferimento normativo per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti a gas per uso domestico, con un occhio particolare alla sostituzione delle apparecchiature.

Si tratta dunque di seminari importanti per gli operatori, tanto più che è stato chiamato a intervenire, in qualità di relatore, un noto esperto, l’ingegnere Giovanni Maj, docente autorizzato dal Comitato Italiano per il Gas a tenere corsi di formazione per la distribuzione/post contatore del gas.

Entrambi i pomeriggi sono organizzati in partnership con Articoli Termoidraulici (impresa leader nel campo specifico) e Vaillant Italia. A Viterbo l’incontro si terrà in una delle aule di CNA Sostenibile (in via dell’Industria snc – località Poggino), a Civitavecchia presso la sede della CNA (in viale Palmiro Togliatti, 7).

Info sulle modalità di partecipazione: CNA, telefono 0761.2291 o 339.1164018. segreteria@cnavt-civ.it. www.cnaviterbocivitavecchia.it.