Lazio Plastic Free, Legambiente “Bene che vengano messe in moto azioni concrete”

NewTuscia – ROMA – Questa mattina è stato presentato dal presidente Zingaretti e dall’assessore al ciclo dei Rifiuti Valeriani, il programma #LazioPlasticFree ed alcune azioni concrete come l’accordo con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi, l’istituzione del premio Comuni Plastic Free, il protocollo per liberare il mare dalla plastica grazie all’azione dei pescatori.

“Bene che vengano messe in moto azioni concrete per liberare la nostra regione dalla plastica – ha commentato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio– perché bisogna costruire, tassello dopo tassello un futuro plastic free. Questo obiettivo deve essere perseguito con forza e determinazione e noi incoraggeremo e sosterremo tutte le amministrazioni che lo faranno proprio, a partire da quella regionale. Si può e si deve costruire un futuro senza plastica, un ambizioso traguardo che vogliamo che il Lazio raggiunga presto, anche in chiave di strutturazione di un ciclo dei rifiuti sano e verso l’economia circolare”.