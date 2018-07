Editoria, Lena (PD): “Omniroma in liquidazione, sono vicino ai giornalisti”

NewTuscia – ROMA – “Oggi, in commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione, abbiamo discusso della crisi aziendale dell’agenzia di stampa Omniroma. Che l’esperienza di una realtà così puntuale e radicata sul territorio si avvi al capolinea, desta preoccupazione e amarezza. Se per la società, in liquidazione volontaria, ormai poco si può fare, mi auguro che, anche con l’ausilio del sindacato Stampa romana, si possano tutelare le professionalità dei giornalisti che vi hanno lavorato per quindici anni con competenza e dedizione”.

Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della Commissione affari costituzionali e membro di Vigilanza sul pluralismo dell’informazione del Consiglio regionale del Lazio.