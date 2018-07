Camera di Commercio Terni: “Ogni occasione è buona per promuovere il nostro territorio”

NewTuscia – TERNI – Un proficuo incontro di lavoro che diventa un incoming a costo 0! Questa è la best practice della Camera di Commercio di Terni che lo scorso 21 e 22 giugno ha ospitato il secondo meeting del progetto Europeo UINNO, del quale è partner italiano.

Il progetto prevede il lavoro congiunto di istituzioni e Università di Portogallo (capofila del progetto), Spagna, Austria, Grecia, Cipro e Italia per la “Riqualificazione di disoccupati e lavoratori con bassa qualifica attraverso approcci innovativi, per aumentare le loro potenzialità di auto-impiego attraverso start-up e PMI”.

Il progetto, entro il 2020, intende realizzare la creazione di una piattaforma innovativa per la formazione che includa strumenti di valutazione, valorizzazione e riconoscimento delle competenze attraverso metodologie online, che permettano di aumentare le potenzialità di autoimpiego dei disoccupati.

Nell’incontro si è parlato del lavoro già svolto da parte dei partner: lo stato dell’arte in ognuno dei 6 paesi europei, la metodologia ed i passi successivi per lo sviluppo dei contenuti della piattaforma.

Alla fine dei lavori, la Camera di Commercio ha offerto ai partecipanti al meeting un “cultural tour”, ovvero una visita guidata per conoscere le eccellenze del nostro territorio. Il tour ha previsto una visita alla cascata delle Marmore, una passeggiata lungo il lago di Piediluco e, per concludere, una cena con prodotti tipici per assaporare l’Umbria: gamberi di fiume, tartufo e trota salmonata, nella stupenda cornice del lago.

“La promozione del territorio rientra tra i compiti della Camera di Commercio – spiega Giuseppe Flamini, Presidente della Camera di commercio – Così abbiamo pensato di unire l’utile al dilettevole, facendo conoscere le eccellenze del nostro territorio a dei rappresentanti di altri paesi europei che erano già qui per motivi di lavoro. Un lavoro che auspichiamo porterà buoni frutti, principalmente l’aumento dell’occupazione sul territorio. Nel contempo abbiamo creato dei veri e propri testimonial del ternano che porteranno nei loro paesi di origine l’ esperienza vissuta in questi giorni a Terni”.