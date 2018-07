Viterbo, si è concluso il Festival dell’Educazione

di Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Entusiasmanti anche la seconda e terza giornata del Festival dell’Educazione Emotiva a Viterbo, svoltesi rispettivamente venerdì 6 presso la Sala della Provincia e domenica 8 presso l’Auditorium di Santa Maria in Gradi.

La seconda giornata è stata dedicata alla spiegazione della scoperta dei neuroni specchio esposta da Maddalena Fabbri Destro del team di Giacomo Rizzolatti e le sue implicazioni emotive nonché all’importanza delle storie e del gioco nel processo di apprendimento, magistralmente illustrata da Beniamino Sidoti.

Il nutrito pubblico, rapito, ha seguito le slides degli esperimenti neurologici condotti sulle scimmie e poi su pazienti dell’ospedale Niguarda di Milano, che spiegano il meccanismo specchio di osservazione e riconoscimento dei comportamenti innescanti la riproduzione gestuale coinvolgendo e attivando le emozioni nel soggetto apprendente per emulazione, ma a volte anche per identificazione nelle proprie stesse esperienze passate: il gesto, le sensazioni e gli scopi di tali azioni, in tal modo sviluppando un apprendimento significativo e sviluppando empatia. Questo aiuta molto nella gestione della classe perché produce una maggiore comprensione reciproca ed identificazione con gli altri, dato che gli esseri umani sono connessi, hanno una memoria di specie e sono esseri sociali.

Purtroppo esperienze traumatizzanti di violenza a cui bambini soldato come in Sierra Leone sono stati esposti, o hanno dovuto compiere per non essere uccisi, hanno prodotto una insensibilità acuta; questo è emerso dalle ricerche condotte su tali bambini ed ha dimostrato che le reazioni dipendono dalle esperienze vissute e che la rieducazione emotiva di tali vittime è molto difficile, benché assolutamente necessaria per la loro sopravvivenza. Questi neuroni specchio hanno pertanto implicazioni emotive fondamentali per coinvolgere emotivamente gli alunni, producendo non solo apprendimento, ma un altissimo gradimento e piacere nella loro esperienza di scolarizzazione.

A seguire, Beniamino Sidoti ha coinvolto il pubblico in giochi educativi facendo riflettere o meglio inconsapevolmente assorbire concetti e apprendimenti attivi, costruendo al contempo empatia, consapevolezza e rispetto reciproco, spirito di squadra e migliore comprensione e comunicazione.

Ovviamente l’uso dei giochi presuppone una forte personalità ludica nel maestro di scuola elementare o media, che può comunque essere appresa tramite un’apposita formazione. Anche in tal caso le emozioni facilitano l’apprendimento coinvolgendo gli alunni, così come dimostrato con i docenti presenti nella sala della provincia.

Invece la terza giornata, svoltasi presso l’Auditorium di Santa Maria in Gradi ieri domenica 8 luglio, è stata dedicata alla divulgazione del progetto europeo Eumoschool, www.eumoschool.eu , cofinanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea, ha visto la partecipazione di sei Paesi, due partners italiani Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” di Palermo e Emotional Training Center di Viterbo, un partner austriaco Verein Multikulturell, un partner ungherese Rogers Szemelykozpontu Oktatasert Alapitvany, un partner turco Doga Schools, un partner rumeno Consortiul International Lectura Si Scrierea Pentru Dezvoltarea Gandirii Critice, un partner inglese University of Gloucestershire.

Dopo una presentazione iniziale sulla Didattica delle Emozioni, i vari partners hanno mostrato slides e video delle esperienze di attuazione da parte di insegnanti formati in un corso online, ora accessibile gratuitamente e liberamente di circa 40 ore in sei lingue da parte di qualunque maestro o insegnante dalla materna alle superiori. Tale corso è stato finanziato e messo a punto da questo progetto europeo nelle scuole dei sei Paesi delle 18 tecniche della didattica delle emozioni, ottimizzate dal Dr. Mariani e Dr.ssa Schiralli in oltre 20 anni di esperienze psicologiche e psicoterapeutiche in tutta la provincia di Viterbo; tali psicoterapeuti hanno voluto divulgare le loro esperienze tramite questo progetto europeo durato tre anni coinvolgendo associazioni interessate all’integrazione e comunicazione ed educazione emotive per educare gli alunni nelle scuole a conoscere, sperimentare e controllare gestendole le proprie emozioni, innescando un processo di autoguarigione e di piena consapevolezza della propria ricchezza interiore, attivando questa enorme potenzialità che ognuno possiede e rappresentata dalle nostre emozioni. Ciò ci permette di arricchire gli altri e noi stessi, migliorando la comprensione reciproca e la comunicazione, producendo un apprendimento significativo ed una evoluzione personale.

Il partner inglese ha messo a punto le linee guida politiche per i Ministeri dell’Istruzione dei sei Paesi che saranno presto inviate, come proposta di inserimento nella formazione obbligatoria degli insegnanti e anche nei curriculi scolastici delle varie scuole, dalle elementari alle superiori.

Inoltre la Didattica delle Emozioni è stata già introdotta come materia di insegnamento e anche nella didattica delle varie materie, inglobandola nell’insegnamento specifico stesso, come spiegato anche nella piattaforma per gli insegnanti, che come ha ricordato il Dr. Mariani già in alcuni Paesi come la Danimarca e la Finlandia sono attivi e si spera che presto, anche grazie a tale progetto europeo e piattaforma online gratuita di formazione insegnanti, lo sarà negli altri Paesi coinvolti.

Inoltre dai risultati esposti nelle slides e video con statistiche e questionari di controllo iniziali, in itinere e sommativi finali, risulta in modo eclatante come la didattica delle emozioni rappresenti uno strumento indispensabile nella gestione della classe, prima preoccupazione dei docenti, nonché strumento di autoguarigione delle emozioni degli alunni e di recupero delle loro abilità e competenze relazionali, sociali, comunicative e di integrazione, riducendo e risolvendo conflitti tra pari e con il docente, stabilendo una collaborazione proficua tramite il coinvolgimento emotivo.

Una grande opportunità professionale per ogni docente!

Materiale fotografico e video

Seconda giornata. Foto della spiegazione del meccanismo a specchio e illustrazione degli studi su bambini maltrattati.

Terza giornata